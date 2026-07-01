Askeri hastaneler için yapılan çalışma ortaya çıktı! İki bakanlıklı yeni dönem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çıkışı, Ankara’da uzun süredir değerlendirilen yeni sağlık modelini yeniden gündeme taşıdı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan askeri hastaneler için, hibrit bir model üzerinde durulduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin askeri hastanelerin yeniden açılması için ikinci kez çağrı yaptı.

Bahçeli'nin 'Milli beka' meselesidir dediği hastaneler için, uzun süredir üzerinde çalışıldığı belirtilen yeni modeli yeniden tartışmaya açtı.

ESKİ GATA BİREBİR OLMAYACAK

Haberturk'un haberine göre; konuşulan modele göre, 15 Temmuz öncesindeki sistemin aynen geri getirilmesi beklenmiyor. Aradan geçen süreçte hem sağlık sistemi hem de askeri personel yapısı değiştiği için yeni yapının iki bakanlık arasında görev paylaşımına dayanması planlanıyor.

Bu çerçevede stratejik askeri hastanelerin yeniden oluşturulması, ancak idari işleyişin ve sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı standartlarına göre yürütülmesi değerlendiriliyor.

Harp cerrahisi, savaş tıbbı, askeri travma, nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma tıbbı ile askeri sağlık eğitiminin ise Milli Savunma Bakanlığı’nın kontrolünde olması öngörülüyor.

YENİDEN ASKERİ DOKTORLUK

Yeni modelde askeri doktor yetiştirilmesinin yeniden kurumsal hâle getirilmesi de gündemde. Seferberlik ya da savaş durumunda bu hastanelerin doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri komutasına geçebileceği belirtiliyor.

SADECE TSK PERSONELİ YARARLANMAYABİLİR

Kulislerde konuşulan seçeneklerden biri de askeri hastanelerin yalnızca TSK personeline hizmet vermemesi. Yeni yapının Jandarma, Sahil Güvenlik, Polis Özel Harekât, AFAD ve olağanüstü durum ekiplerini de kapsayacak daha geniş bir güvenlik sağlık ağına dönüşebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle masadaki modelin, klasik askeri hastane anlayışından daha kapsamlı bir sisteme dönüşmesi bekleniyor.

Ankara kulislerinde beklenti, tamamen eski sisteme dönüş yerine Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birlikte rol alacağı yeni nesil bir askeri sağlık modelinin hayata geçirilmesi yönünde. Şimdi gözler, iktidarın bu konuda somut bir adım atıp atmayacağına çevrildi.