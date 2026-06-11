Artvinli emekliden Kılıçdaroğlu'na: Al bu kartı emekliliğini yaşa

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik partililerin tepkisi sürüyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde CHP üyesi bir emekli yurttaş, Kılıçdaroğlu'na belediyenin kendisine verdiği emeklilik kartını göndererek "emekli ol" çağrısı yaptı.

EMEKLİLİK KARTINI KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERDİ

Hopa Belediyesi'nin emekliler için emekliler oluşturduğu 'emekli kartı'nın pek çok hizmetten yararlanmasını sağladığını CHP üyesi emekli şunları söyledi:

"Merhabalar. Ben Hopa'da yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir emekliyim. Hopa Belediyemizin emeklilere karşı başlattığı emekli kartı kampanyasını çok ciddi görüyoruz. Bu sadece emeklilerin ekonomik olarak sıkıntılarını gidermek amacıyla hazırlanmış ve destek amacıyla verilmiş bir karttır."

"ÇEKİL ARADAN EMEKLİLİĞİNİ YAŞA"

"Bu kartımızı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak mutlaka genel merkezimize, atananlara, özellikle Genel Başkan olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu'na ben göndermek istiyorum." diyen Artvinli emekli Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: