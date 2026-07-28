CHP Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi Gökhan Sözbir 'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi Gökhan Sözbir tutuklandı.
Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi Gökhan Sözbir, sosyal medya paylaşımlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökhan Sözbir'i gözaltına aldı. Jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sözbir, adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI
Adliyeye çıkarılan Gökhan Sözbir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Sözbir’in avukatları tutuklama kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.
CHP'DEN İSTİFA HAZIRLIĞINDAYDI
Gökhan Sözbir’in olay öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etme hazırlığında olduğu öne sürüldü, ancak resmi istifa sürecini tamamlayamadan gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi. (AA)