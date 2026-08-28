AP Raportörü Amor'dan İmamoğlu'nun basılmamış kitabına getirilen yasağa tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor; tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izin verilmeyen savunmasının kitaplaştırılmasına getirilen yasağa tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amor, kararın henüz kitap basılmadan verilmesine dikkat çekti.

"MAHKEME KARARI ÇIKARMAKTA IŞIK HIZINDALAR"

AP Türkiye Raportörü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin otoriter bir ülke olduğunu söylediğimde şunu kastediyorum: Sadece Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki kutsal savunma hakkını (140 iddia edilen suçlama kapsamında) kısıtlamakla kalmıyorlar, aynı zamanda yayımlamayı planladığı henüz basılmamış bir kitabı bile yasaklıyorlar. Kavala davasındaki gibi değil; mahkeme kararı çıkarmakta ışık hızındalar."

When I say Turkiye is authoritarian country, I mean this: not only are limiting @ekrem_imamoglu sacred right of defense in court (140 alleged crimes), but even banning an already unpublished book he intended to launch. Light speed to have a court ruling, not as in Kavala’s case. pic.twitter.com/SvwisfargH — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) August 28, 2026

SAVUNMASI ENGELENEN İMAMOĞLU'NUN BASILMAYAN KİTABI YASAKLANDI

2 bin yıldan fazla hapis cezası talebiyle yargılandığı İBB davasının ilk celsesinde savunma yapmasına izin verilmeyen İmamoğlu'nun henüz basılmamış kitabına yasak getirildi.

İmamoğlu'nun engellenen savunmasının kitaplaştırılmasına getirilen yasağa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki göstermişti.