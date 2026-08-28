Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset AP Raportörü Amor'dan İmamoğlu'nun basılmamış kitabına getirilen yasağa tepki

AP Raportörü Amor'dan İmamoğlu'nun basılmamış kitabına getirilen yasağa tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kitabının basılmadan yasaklanmasına tepki gösterdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AP Raportörü Amor'dan İmamoğlu'nun basılmamış kitabına getirilen yasağa tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor; tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izin verilmeyen savunmasının kitaplaştırılmasına getirilen yasağa tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amor, kararın henüz kitap basılmadan verilmesine dikkat çekti.

"MAHKEME KARARI ÇIKARMAKTA IŞIK HIZINDALAR"

AP Türkiye Raportörü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin otoriter bir ülke olduğunu söylediğimde şunu kastediyorum: Sadece Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki kutsal savunma hakkını (140 iddia edilen suçlama kapsamında) kısıtlamakla kalmıyorlar, aynı zamanda yayımlamayı planladığı henüz basılmamış bir kitabı bile yasaklıyorlar. Kavala davasındaki gibi değil; mahkeme kararı çıkarmakta ışık hızındalar."

Son Dakika | Basılmayan İmamoğlu kitabına yasak geldiSon Dakika | Basılmayan İmamoğlu kitabına yasak geldi

SAVUNMASI ENGELENEN İMAMOĞLU'NUN BASILMAYAN KİTABI YASAKLANDI

2 bin yıldan fazla hapis cezası talebiyle yargılandığı İBB davasının ilk celsesinde savunma yapmasına izin verilmeyen İmamoğlu'nun henüz basılmamış kitabına yasak getirildi.

İmamoğlu'nun engellenen savunmasının kitaplaştırılmasına getirilen yasağa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki göstermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İBB Ekrem İmamoğlu İBB Davası Avrupa Parlamentosu Özgür Özel YENİ Parti
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro