Anlaşma sonrası ilk temas: Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakat ele alındı.

ANLAŞMA SONRASI İLK TEMAS

İran ile ABD arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarafların mutabakata varmasının ardından Erdoğan, Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesine dair şu detaylar paylaşıldı:

"Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti."