Ankara'da NATO Zirvesi İstanbul'da protesto

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile bir çok gençlik örgütü, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'un her iki yakasında da sokaklara çıktı.

Her yaş grubundan yoğun bir katılımla gerçekleştirilen eylemlerde, NATO ve emperyalizm karşıtı sloganlar yükseldi.

TAKSİM'DEN DOLMABAHÇE'YE YÜRÜYÜŞ

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. Birçok siyasi parti örgütünün ve her yaş grubundan vatandaşın katılım sağladığı kalabalık grup, Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe geçti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen kitle, ellerinde “Katil NATO defol” ve “NATO’dan çık, NATO’yu yık” yazılı dövizler taşıdı.

SLOGANLARLA NATO PROTESTO EDİLDİ

Yürüyüş sırasında kitle hep bir ağızdan, “Yankee go home, bu memleket bizim", "NATO defol, bu memleket bizim”, “Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak”, “Katil ABD, iş birlikçi AKP” ve “Kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganlarını attı.

GÖZALTINA ALINANLARA SESLENDİLER

Eylem sırasında ayrıca, protestolar kapsamında gözaltına alınan vatandaşlara da seslenilerek destek ve dayanışma mesajları gönderildi.

YÜZLERCE GENÇ KADIKÖY BOĞA'DAN ANKARA'YA SESLENDİ

NATO Eylemlerinin Anadolu yakasındaki bir adresi ise Kadıköy oldu. Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya gelen çok sayıda genç, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne karşı seslerini yükseltti.

"NATO ve işbirlikçilerinden hesabı gençlik soracak!" sloganlarıyla yürüyüş yapan gençlerin önü bir süre sonra polis tarafından kesildi.

Gençlerin ellerinde taşıdıkları pankartlara polis müdahale ederken, gergin anların yaşandığı eylemde gençler kararlı bir şekilde yürümeye ve sloganlar atmaya devam etti.