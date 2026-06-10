Ankara Adliyesi'nde kritik görev değişimi! Gözler CHP ve Özgür Özel dosyalarında

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı. Karaköse’nin yerine Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan’ın getirilebileceği iddia edildi.

Yargı kulislerinde, Ankara Adliyesi’nde beklenen değişimin ardından CHP’li belediyeler ve CHP Lideri Özgür Özel hakkındaki dosyaların yeniden hareketlenebileceği iddia edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun haziran ayı içinde kapsamlı yaz kararnamesini yayımlaması bekleniyor. Kararnameyle çok sayıda ilin başsavcısı ve adalet komisyonu başkanının görev yerinin değişebileceği belirtiliyor.

Bu süreçte en çok dikkat çeken yerlerden biri Ankara Adliyesi oldu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; HSK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’yi Yargıtay üyeliğine atadı. Karaköse’nin, WhatsApp durumunda Necip Fazıl Kısakürek’e ait dizeleri paylaşması “veda mesajı” olarak yorumlandı.

KARAKÖSE DÖNEMİNDE AKILDA KALAN SORUŞTURMALAR

Karaköse, 18 Ocak 2024’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. Görev süresi boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser organizasyonları soruşturması yürütüldü. Bu dosya kapsamında beşi tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı.

Karaköse döneminde İstanbul’daki CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların benzerlerinin Ankara’da gündeme gelmemişti.

GÜRLEK'İN YARDIMCISI MI GELİYOR?

Kulislerde, Karaköse’nin yerine Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan’ın atanabileceği konuşuluyor.

Ceyhan, 20 Şubat 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Ceyhan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanıp atanmayacağına HSK Birinci Dairesi karar verecek.

GÖZLER BU DOSYALARDA

Yargı çevrelerinde Ankara Başsavcılığındaki görev değişimi ile CHP’li belediyelere ilişkin bazı dosyalarda daha aktif bir sürecin başlayıp başlayamayacağı merak konusu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra bazı ilçe belediyelerine yönelik işlemlerin de gündeme mi gelecek sorusunun yargı kulislerinde hakim olduğu aktarıldı.

CHP Lideri Özgür Özel hakkındaki dosyalara da akıllara geldi.

Son dönemde Özel hakkında farklı başsavcılıklar tarafından hazırlanan bazı dosyalar, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle fezlekeye dönüştürülmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Bu dosyalardan biri, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma oldu.

Aynı dosya kapsamında CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin bazı iddialar da Ankara’ya gönderildi.

Ankara’ya gönderilen bir diğer dosya ise tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in soruşturma kapsamında verdiği ifadeler üzerine hazırlandı.

Bu dosyada Özgür Özel’in yanı sıra CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı’nın isimleri yer aldı.

FEZLEKE SÜRECİ Mİ BAŞLAYACAK?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yaşanabilecek görev değişikliğinin ardından bu dosyaların fezlekeye dönüşebileceği iddia edildi.

Bu durumda dosyaların, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına gönderilebileceği ifade ediliyor.

KURTULMUŞ 'BAMBAŞKA BİR SÜRECİN KAPISINI AÇAR' DEMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye yönelik son dönemdeki gelişmeler hakkında görüşlerini ifade etmişti.

Kurtulmuş, fezleke tartışmasına da girmişti. “Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar” diyen Meclis Başkanı Kurtulmuş şunları da ifade etmişti:

“Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım. Süreç henüz oralara gelmedi” ifadelerini kullandı.