AKP'ye geçeceği iddia ediliyordu: İYİ Partili Gürban Kavuncu'ya tepki gösterdi ama net yanıt vermedi

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AKP'ye geçeceği söylentilerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

AKP'ye geçeceği iddialarının ardından sosyal medya hesabındaki İYİ Parti ibaresini kaldıran Gürban, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun kendisine ulaşamadığını belirttiği ifadelere tepki gösterdi. Gürban, hakkındaki geçiş iddialarına ise net bir dille yanıt vermedi.

GÜRBAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU ANCAK İDDİALAR HÂLÂ YANITSIZ

İYİ Partili Buğra Kavuncu, "İYİ Parti'den AK Parti'ye katılacak milletvekili var mı?" sorusuna, "Kimsenin namusuna kefil olamayız. Bütün arkadaşlarım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Şu anda İYİ Parti grubu birbirine kenetlenmiş durumda, böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca Kavuncu, Gürban ile ilgili ise kendisine ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum." dedi.

Bu açıklamaların ardından Gaziantep Milletvekili Gürban'dan Kavuncu'ya sert tepki geldi.

Kavuncu'nun verdiği yanıtın kendisi için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gürban, söz konusu ifadeler ile namusunun hedef alındığını savundu.

Mehmet Mustafa Gürban

"NAMUSUMA KEFİL OLMAYAN BİRİYLE AYNI PARTİDE OLAMAM"

"Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur." diyen Gürban İYİ Parti Sözcüsü'nün partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Derhâl ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. 46 senedir şerefimle yaşadım, birileri gibi ihale kovalayıp belediye başkanlarına yalakalık yapmadım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir, biraz onuru namusu varsa kefili olmadığı güvenemediği inanmadığı insanların sözcüsü olmaz istifa eder."