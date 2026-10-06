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AKP'nin iki sayfalık transfer listesini duyurdu: 4 vekil daha bekliyorlar

AKP'li bir kaynaktan edinilen bilgilere göre, partiye katılması beklenen belediye başkanlarının yer aldığı "iki sayfalık bir liste" hazırlanırken, muhalefet sıralarından 4 milletvekilinin de AKP’ye geçebileceği konuşuluyor.

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AKP'nin iki sayfalık transfer listesini duyurdu: 4 vekil daha bekliyorlar

Ankara kulislerinde AKP'nin yeni dönem transfer trafiğine ilişkin dikkat çekici iddialar konuşulmaya başlandı. Meclis'in açılmasıyla birlikte parti yönetiminin hem belediye başkanları hem de milletvekilleri üzerinden yeni katılımlar için çalışma yürüttüğü öne sürülüyor.

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, partiye geçmesi beklenen belediye başkanlarının isimlerinin yer aldığı "iki sayfalık bir liste" bulunuyor.

4 MİLLETVEKİLİ İDDİASI

Transfer trafiğinin belediye başkanlarıyla sınırlı kalmayacağı da Ankara'da konuşulan başlıklar arasında.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP'li bir kaynak, muhalefet partilerinden 4 milletvekilinin AKP saflarına katılmasının beklendiğini dile getirdi.

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Transfer iddialarının en dikkat çeken başlıklarından biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay.

Butlan CHP'sinden ayrılmasının ardından görevini bağımsız sürdüren Tugay'ın AKP'ye katılacağı yönündeki beklenti Ankara kulislerinde yeniden gündeme geldi. Kulislerde, Tugay'ın 14 Ekim'de yapılması beklenen AKP grup toplantısında partiye katılabileceği ve rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılabileceği ileri sürülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP CHP Milletvekili
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