AKP'nin ağır topundan 'hukuk' itirafı! "Yargı kararları çabuk aşınıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, yasama ve yargı sistemine yönelik itirafta bulundu.

"YETERİ KADAR KALİTELİ KANUN ÇIKARAMIYORUZ"

Çiçek, "Bir samimi itiraf olarak söyleyeyim; yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. O nedenle önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Kanunlar, kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor." dedi.

"FIRSATÇILIK ÖNE ÇIKINCA KARARLAR ÇABUK AŞINIYOR"

Konuşmasının devamında toplumsal tutumlara değinen Çiçek, "Fırsatçılığın öne çıktığı bir durumda kanunlar da yargı kararları da çabuk aşınıyor, çabuk aşındırılıyor. " ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde; Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Adana Barosu iş birliğiyle düzenlenen 'Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukukuna İlişkin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu'nda yapıldı.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Cemil Çiçek'in daha önce; Adalet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptığı biliniyor.

"İŞ BARIŞI OLMADAN İÇ BARIŞ KOLAY OLMAYACAK"

Sempozyumun açılışında konuşan Cemil Çiçek, yargı kararlarının hızlı aşındığını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

2015 yılından bu yana sempozyum konularını oluşturan alan; her toplumun en karmaşık, en sıkıntılı hem düzenlenmesi hem uygulanması zor alanlardan biridir. Bu alanı sadece yasal düzenlemelerle de çözmek kolay değil. Bu toplumda adalet, hak, hukuk, hakkına razı olmak ikinci planda kaldı, fırsatçılık öne çıkıyor. Fırsatçılığın öne çıktığı bir durumda kanunlar da yargı kararları da çabuk aşınıyor, çabuk aşındırılıyor. Bir de toplumsal ahlak ve iş ahlakı açısından bakmak lazım. Ama şunu farkındayız; şu günlerde siyasetin de gündeminde olan iç barış, onu tesis etmek. Ama şu kesin; iş barışı tesis edilmeden iç barışı temin etmek de o kadar kolay olmuyor, olmayacak.

"600 KELİMEYLE MÜKEMMEL KANUN YAPILAMAZ"



Kanunların yetersiz kalmasının nedenlerini dile getiren Çiçek, ana dil kullanımındaki kelime darlığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir samimi itiraf olarak söyleyeyim; yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. O nedenle önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Kanunlar, kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor. Kanunların sık sık değişmesi elbette toplumun hızlı değişmesinden ama kaliteli kanun yapamadığımızdan, ihtimalleri yeteri kadar kapsayan ifadeleri kanun metninde derç edemediğimizden. Onun da önemli sebeplerinden bir tanesi; 600-700 kelimeyle ana dilini konuşan bir toplumda mükemmel kanun yapmak mümkün olmaz. Dolayısıyla çok yönlü olaya bakmak lazım.

İŞ DÜNYASI VE YARGI ADANA'DA BULUŞTU

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise iş dünyası ile hukuk camiasının birlikteliğine dikkat çekerek, "Yargı ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek ve uygulamadaki sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya gelmemiz son derece önemlidir. Bu seminerde, iş hukukunun güncel konularını yargı kararları ışığında ele alarak, mevcut düzenlemeleri değerlendirip, iş dünyasının karşılaştığı sıkıntılara odaklanacağız" şeklinde konuştu.

SEMPOZYUM 2 GÜN SÜRECEK

Toplamda iki gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde; Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Tahkim, İş Hukuku Boyutuyla Yeni Nesil Çalışma Türleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Kıdem Tazminatı ve Anayasa Mahkemesinin İş Hukukuna İlişkin Bireysel Başvuru Kararları gibi iş dünyasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Gerçekleştirilen sempozyuma hukuk ve devlet kademesinden şu isimler katıldı: