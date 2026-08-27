AKP'nin 4 il başkanı atama ile değiştirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatı ile AKP'li teşkilatlarda yeni görevlendirmeler yapıldı. Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni isimler getirildi.

AKP Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak atandı.

YENİ İL BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Yapılan görevlendirmelerle birlikte dört ilde AKP teşkilatlarının il başkanları değişmiş oldu.

Atamalara ilişkin AKP Teşkilat Başkanlığının açıklamasında, bugüne kadar görev yapan eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada yeni görevlendirilen il başkanlarına da başarı dileğinde bulunuldu.