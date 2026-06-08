AKP'lilerin çilingir sofralı görüntülerine inceleme: Disiplin süreci başlatıldı

AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık'ta düzenlenen bir köy düğününde kaydedilen ve aralarında AKP'li belediye başkanının da bulunduğu görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Salt, "içkili-köçekli" görüntülerde yer alan teşkilat mensupları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

ÇİLİNGİR SOFRALI GÖRÜNTÜLERE AKP'DEN AÇIKLAMA

"Ovacık ilçemizde gerçekleştirilen bir köy düğününde kaydedilen ve son günlerde bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın organlarında yer alan görüntüler kamuoyunun gündemine gelmiştir." diyen Salt, "Söz konusu görüntüler, AK Parti’nin kurumsal kimliği, teşkilat disiplini ve temsil sorumluluğu çerçevesinde İl Başkanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilecek olup, görüntülerde yer alan teşkilat mensuplarımız hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetlerini ve kamu vicdanını her zaman öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir." diyerek görüntülere tepki gösteren AKP'li Salt açıklamasında şunlara yer verdi: