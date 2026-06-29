AKP'li Metiner’den Bahçeli’ye ziyaret: 'Süreç son aşamasında'

AKP eski milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

"SÜREÇ SON AŞAMASINDA" DEDİ

İki isim arasında gerçekleşen kritik görüşmenin ardından Metiner, yürütülen sürece dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında" dedi.

"HERHANGİ BİR SORUN YOK. TAMAM İNŞALLAH"

Görüşmenin detaylarını ve fotoğraflarını paylaşan AKP'li Metiner, Bahçeli ile baş başa bir araya geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün DEMBİR DER olarak MHP’nin Bilge Lideri Sn. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Sn. Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah. Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle."

Görüşmede "uzun uzun" konuşulan sürece ilişkin detay verilmedi. Metiner’in "Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah" sözleri siyaset kulislerinde merak uyandırdı.