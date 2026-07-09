AKP'li Menemen Belediyesi'nde 'işçi alacağı yok' iddiasına tepki: Ödendiyse resmi belgelerle ispat edin

AKP’li Menemen Belediyesinin, işten çıkardığı Meta-Su şirketi bünyesindeki işçilerin mahkeme kararlarına rağmen tazminat, mesai ve yasal haklarını ödememesine yönelik tepkiler sürüyor.

Temmuz 2026 Meclis toplantısında AKP Grup Sözcüsü Dilaver Kişili’nin “Ödenmeyen işçi alacağı yok” iddiası üzerine, CHP Meclis Üyesi Ecevit Karakaş ödemelerin yapıldığının resmi belgelerle ispatlanmasını istedi.

Mart 2024 yerel seçimleri sonrasından beri haklarını alamayan işçilerin davasını savunan Karakaş, belediyenin milyonlarca metrekare taşınmaz sattığı bir süreçte bu ödemelerin yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"BÜYÜK BİR EKONOMİK VE SOSYAL SIKINTI YAŞANMAKTADIR"

CHP Meclis Üyesi Ecevit Karakaş, AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın asaleten seçilmesinin ardından işçi çıkarmaya başladığını ve bu işçilerin mağdur edildiğini hatırlattı.

Meclis konuşmasında yaşanan mağduriyeti vurgulayan Karakaş, şu ifadeleri kullandığı:

“İşçiler davalarını kazanmalarına rağmen hâlâ alacaklarını tahsil edemediler. Emekçi kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyeti meclis gündemine taşıdım. Bu insanlar yalnızca kendileri değil, aileleriyle birlikte uzun süredir büyük bir ekonomik ve sosyal sıkıntı yaşamaktadır”

MİLYONLARCA METREKARE TAŞINMAZ SATILDI

Belediye Başkanı Pehlivan’ın göreve gelmesinden bu yana tarım arazileri, konut ve ticari imarlı arsalar ile 1. ve 2. derece sit alanlarını kapsayan milyonlarca metrekare alanı satışa çıkardığına dikkat çeken Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme kararıyla hak sahibi olduğu tescillenmiş emekçilerin alacaklarının ödenmemesi kabul edilemez. Hukuk devletinde mahkeme kararlarını uygulamak bir tercih ya da lütuf değil, anayasal bir zorunluluktur”

AKP'Lİ SÖZCÜDEN "ALACAK YOK" İDDİASI

Karakaş’ın eleştirilerine yanıt veren AKP Meclis Grup Sözcüsü ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili ise “Hukuk yoluyla bütün işçiler alacaklarını aldılar” açıklaması yaptı.

"İDDİANIZI RESMİ BELGELERLE İSPAT EDİN"

Meclis toplantısı sonrası Evrensel gazetesine açıklamalarda bulunan CHP'li Ecevit Karakaş, AKP'li Kişili'ye iddialarını ispatlaması yönünde açık bir çağrı yaptı:

“Bugün sizin aracılığınıza açık bir çağrıda bulunuyorum. Sayın Dilaver Kişili, eğer ifade ettiğiniz gibi mahkemeyi kazanan tüm işçilerin alacakları eksiksiz ödenmişse, bunu resmi evraklarla kamuoyuna açıklayın. Hangi işçiye, hangi tarihte, ne kadar ödeme yapılmıştır; bunları şeffaf bir şekilde paylaşın”

Çağrısını sürdüren Karakaş, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Eğer bu iddianızı resmi belgelerle ispat ederseniz, kamuoyu önünde sizden ve Menemenli hemşerilerimizden özür dileyeceğim. Ancak bunu ortaya koyamazsanız, Menemen halkını yanıltmanın ve emekçilerin mağduriyetini görmezden gelmenin sorumluluğunu da üstlenmeniz gerekir. Bugün hâlâ mahkeme kararlarına rağmen alacağını tahsil edemeyen emekçiler bulunmaktadır. Belediyeye ait taşınmazların satıldığı, önemli gelirlerin elde edildiği bir süreçte işçilerin haklarının ödenmemesi vicdani olduğu kadar hukuki açıdan da sorgulanması gereken bir durumdur”

Karakaş, Menemen halkının doğru bilgi alma hakkının bulunduğunu belirterek, "Mahkeme kararları gecikmeksizin uygulanmalı, hak sahibi emekçilerin tüm alacakları derhal ödenmelidir. Bu mesele siyasi polemik konusu değil, hukukun üstünlüğü ve emekçinin hakkı meselesidir” dedi.