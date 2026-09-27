AKP'li Elitaş'tan partililerine tavsiye: Vatandaş şikayet ettiğinde haklısın deyin

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında AKP Başakşehir İlçe Başkanlığındaki "3 Kademe Teşkilat Buluşması"nda ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada hayat pahalılığı ve 28 bin 75 TL olan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elitaş, partililerine seslendi.

HAYAT PAHALILIĞINI KABUL ETTİ PARTİLİLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

Hayat pahalılığı artarken refah seviyesinin de yükseldiğini ifade eden Elitaş, mevcut şartlarda 28 bin liralık asgari ücretin düşük kaldığını kabul etti.

Elitaş, şöyle konuştu:

"Hayat pahalılığı arttı. Refah seviyesi çok yükseldi. 2026 yılındaki hayat standardına göre 28 bin lira asgari ücret düşük. Çünkü o hayat standartını biz AK Parti olarak fakir ülkelerin sınıfındaki vatandaşlarımızı karşılaştırarak değil, orta halli ama çok zengin ülkelerle de değil, bizden bir tık daha üstteki ülkelerin vatandaşının hayat standardıyla eş tutmak mecburiyetindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının, AK Parti iktidarının bu millete verdiği konforu ilanihaye geri almak bize yakışmaz."

"VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİĞİNDE 'HAKLISIN' DEYİN"

Partililerin ekonomik şartlardan şikâyet eden vatandaşlarla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğine de değinen Elitaş, şunları söyledi:

"Vatandaş şikayet ettiğinde 'Yok öyle değil, senin bildiğin gibi değil. Şu oluyor, bu oluyor.' diye itiraz etmeyin arkadaşlar. Karşı çıkmayın, 'Haklısın.' deyin. 'Sen çok iyi durumdasın.' diye ikna etmeye gayret etmeyin. Çünkü haklı vatandaş." (AA)