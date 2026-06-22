AKP'li Çelik'ten süreç açıklaması: Yasal düzenleme aşamasına gelindi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Terörsüz Türkiye adı verilen sürece dair de değerlendirmelerde bulunan Çelik, süreçte yasal düzenleme aşamasına gelindiğini belirtti.

"SÜREÇTE YASA AŞAMASINA GELİNDİ"

Ekim 2024'te başlayan süreçte asıl hedefin PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte feshedilmesi olduğunun altını çizen Çelik, "Silahlı terör Türkiye ve bölge gündeminden çıkmalıdır. Bugün itibarıyla yeni bir aşamadayız." dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve illegal yapıların sona erdirmesiyle birlikte yasal çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakması ve tüm illegal yapıların ortadan kaldırılmasına dönüktür. Bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra bu çalışmalar tamamlandı.

Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Burada bütün siyasi partilerin, çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Destek verenler, katkı verenler hakkaniyetli şekilde eleştirileri önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle, büyük devlet tecrübesi, milletin büyük basireti ile aşabilecek kabiliyeti ve kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede yasal düzenleme yapılmalıdır.

Bu konuyu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır. Meclis'te bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir. Gerek sürece destek veren gerek hakkaniyetli eleştiriler değerli olacaktır. Amaç terörün sona ermesi, silahlı ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır."

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Olası seçimlerde AKP'nin adayının kim olacağına dair tartışmalarla ilişkin de konuşan Çelik, yaptığı değerlendirmede adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Adayımız Erdoğan'dır, tartışmalara gerek yoktur." ifadelerini hatırlatan Çelik, Bahçeli'nin açıklamalarının önemli olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz.

Kendileri daha önce de kararlı ve nazik şekilde bunu ifade etmişlerdi. Erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük hem de sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını ittifakın ortak adayı olması, güçlü iradeyi yansıtması bakımından Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüz Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı arz ediyoruz."