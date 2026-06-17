AKP'li belediye başkanının korumaları yurttaşı yaka paça salondan çıkardı! "25 yıl sizin için çalıştım"

AKP Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısında, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuşması protesto edildi. Temel Kara isimli AKP üyesi yurttaş, taleplerinin karşılanmadığını belirterek Genç’e tepki gösterdi. Kara, korumalar tarafından salondan yaka paça dışarı çıkarıldı.

Trabzon'daki toplantıya AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile AKP Trabzon Milletvekili ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e, partililerin bulunduğu bölümden Temel Kara isimli yurttaş seslendi.

Yaklaşık 25 yıldır AKP için çalıştığını söyleyen Kara, taleplerinin karşılanmadığını ifade ederek Genç’e “Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun” diye tepki gösterdi.

Genç ise Kara’ya, “Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni” sözleriyle yanıt verdi.

Vatandaşın, "25 sene boyunca cumhurbaşkanına çalıştım...Hiçbir şey yapmadınız" diyerek isyan ettiği duyuldu.

Kara’nın tepkisini sürdürmesi üzerine salondaki polis korumaları müdahale etti. Yurttaşın yaka paça dışarı çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Müdahaleye uğrayan vatandaşın maruz kaldığı muamele nedeniyle bağırdığı görüldü.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, görüntülere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin il danışma kurulunda nelerin konuşulduğu bizi ilgilendirmiyor ama içeride nelerin yaşandığı halkımızı çok yakından ilgilendiriyor. Toplantıda bir vatandaş ayağa kalkıyor ve canı yanmış bir şekilde, "Ben 23 yıl boyunca AKP’ye oy verdim, siz şimdi bana yalan konuşuyorsunuz!" diye haykırıyor. Peki, halkın oylarıyla o koltukta oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ne yapıyor? Vatandaşı dinlemek, derdine derman olmak yerine "Alın bunu dışarıya!" talimatı veriyor ve o emektar vatandaş, korumalar tarafından yaka paça dışarı fırlatılıyor.

İçeride bu utanç tablosu yaşanırken; Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ile Vehbi Koç ve İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun başını öne eğip düşünmesi gerekirdi. Kendilerine, "Bu vatandaş bize neden bu kadar tepkili? Biz bu millete verdiğimiz sözleri neden tutmadık? Neden vatandaşın gözünde yalancı konumuna düştük?" diye sormaları gerekirdi. Ama onlar bunu yapmak yerine, sırayla kürsüye çıkıp algı operasyonlarına, CHP’ye iftira atmaya ve karalama siyasetine sarılmayı tercih ettiler.

Buradan AKP İl Başkanı Sayın Mumcu’ya açıkça söylüyorum. Muhalefete iftira atmayı, suni gündemler yaratmayı bırakın. Bunu söyleyen biz değiliz; sizin 23 yıllık seçmeniniz olan Temel Amca gözünüzün içine baka baka, "Yalan konuşuyorsunuz!" diye haykırıyor. Siz önce dönün bu feryada cevap verin. Alışmışsınız tabii; sandıkta yenemediğinizi içeri atmaya, hakkını arayıp konuşanı da salondan dışarı atmaya! Ancak şunu asla unutmayın: Sırtınızı döndüğünüz, sesini kıstığınız ve yaka paça dışarı attığınız bu aziz millet, ilk seçimde sizi sandıkta öyle bir kapı dışarı edecek ki, sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak!"