AKP'li başkandan gazeteciye tehdit: Seni sokakta gezdirmem
Çorum'da AKP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, gazeteci Elvan Yılmaz'ı "Seni sokakta öldürmem" diyerek tehdit etti. Yılmaz bunun üzerine AKP'li Alagöz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çorum'da AKP Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca'nın istifa etmesini haberleştiren gazeteci Elvan Yılmaz, AKP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz tarafından tehdit edildi.
Rota Çorum Haber Sitesi sahibi Yılmaz, AKP'li Mustafa Alagöz hakkında suç duyurusunda bulundu.
AKP'Lİ ALAGÖZ GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ
Gazeteci Elvan Yılmaz, AKP Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca’nın görevinden istifasını haberleştirdi.
Haberde, AKP Çorum teşkilatlarında değişim sürecinin devam edebileceği ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz hakkında da görevden alınma beklentilerinin kulislerde konuşulduğu ifade edildi.
T24'te yer alan habere göre; haberin yayımlanmasının ardından bugün Çorum’un Gazi Caddesi’nde karşılaşan Mustafa Alagöz, gazeteci Elvan Yılmaz’ın önünü keserek haber nedeniyle tepki gösterdi. Alagöz’ün, “Benim aleyhime neden haber yapıyorsun? Ben görevden alınınca seni sokakta gezdirir miyim?” sözleriyle Yılmaz’ı tehdit ettiği belirtildi.
Yaşanan olayın ardından gazeteci Elvan Yılmaz’ın, Mustafa Alagöz hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.