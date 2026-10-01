AKP'den yeni ittifak çıkışı: İsim bile verdiler!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, siyasi ittifakların geleceğine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yayman, Cumhur İttifakı'nın yeni partilerin katılımıyla genişleyebileceğini söyledi. Yayman'ın açıklamalarında yalnızca olası yeni ortaklıklardan söz etmekle kalmayıp, kurulabilecek yapının adına ilişkin iki seçenek sunması dikkat çekti.

Meclis bahçesinde gerçekleştirilen canlı yayında ittifakların geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, muhalefet cephesindeki gelişmelere ilişkin konuşmak istemediğini belirtti. Yayman, "Bir Cumhur İttifakı var, zaten karşıda bir ittifak vardı, onlar dağıldı. O konulara girmeyeceğim" dedi.

Ardından iktidar bloğuna ilişkin daha somut bir mesaj veren Yayman, Cumhur İttifakı'na yeni siyasi partilerin dahil olabileceğini söyledi.

TV100 canlı yayınında konuşan Yayman, "Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olabilir, yeni partiler bu ittifakın içinde olabilir" ifadelerini kullandı.

İTTİFAKIN ADINI DA SÖYLEDİ

Yayman'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise olası yeni oluşumun ismine ilişkin oldu.

AKP'li Yayman, mevcut ittifakın farklı bir isimle yoluna devam edebileceğini belirterek, "Büyük Türkiye İttifakı" ve "Türkiye İttifakı" seçeneklerini ortaya attı.

Yayman böylece yeni partilerin katılabileceği olası bir siyasi yapılanmaya ilişkin yalnızca kapıyı aralamakla kalmadı, bu oluşum için kullanılabilecek isimleri de ilk kez açıkça dile getirmiş oldu.

"467 YENİ ROTANIN İSPATI"

Yayman, konuşmasının 467 kabul oyuna da dikkat çekti.

"467 rakamı, Türk siyasal hayatında yeni bir rotanın belirleneceğinin ispatıdır" diyen Yayman, söz konusu oy sayısını siyasette yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirdi.

10 Ağustos 2026'da Meclis'te yapılan çerçeve yasa oylamasında 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kullanılmış, 31 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı.