AKP'de teşkilat krizi: Eski ilçe başkanından il başkanına zehir zemberek sözler!

Eski AKP Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş, sosyal medya hesabından Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’na yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Karakuş, teşkilatın sahipsiz bırakıldığını savunurken, yerel seçim süreci üzerinden il yönetimini hedef aldı.

Karakuş, yaptığı sert paylaşımı kısa süre sonra sildi

"PARTİYİ PARAMPARÇA ETTİNİZ"

il yönetiminin teşkilata mesafe koyduğunu ve emek veren partilileri görmezden geldiğini iddia eden Karakuş, yerel seçimlerde AKP’ye oy kaybettirdiğini savunduğu isimlerle yakın temas kurulmasını da eleştirdi. Karakuş, "Teşkilatlara mesafe koyarak, emek veren insanları görmezden gelerek partiyi paramparça ettiğinizi artık herkes biliyor. Teşkilata zarar vermek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır yaptığı ‘teşkilata sahip çıkın’ uyarılarına kulak tıkamak; bu partinin hangi ilkesiyle örtüşmektedir?" ifadelerini kullandı.

Karakuş ayrıca, il başkanlığının Nizip’te gerçekleştirdiği programlarda ilçe teşkilatına bilgi verilmediğini söyleyerek, "Mezarlıkta, taziyede, programlarda ya tesadüfen karşılaştık ya da birileri arayıp haber verdi" dedi.

İL BAŞKANINA YEREL SEÇİM GÖNDERMESİ

Karakuş, AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne geçen bazı isimlerin partiye zarar verdiğini öne sürerek, bu kişilerle verilen fotoğrafların teşkilatta rahatsızlık yarattığını savundu.

Eski ilçe başkanı Karakuş "Görevi bıraktığı günün sabahında kol kola görüntü vermek teşkilat ruhuna uygun mudur?" sözleriyle il yönetimine tepki gösterdi.

FEDAİOĞLU’NDAN “NİZİP” MESAJI

Tartışmaların ardından AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nizip’e önem verdiklerini savundu. Fedaioğlu açıklamasında, "AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı olarak temel gayemiz Aziz Milletimizle olan gönül bağlarımızı dokuz ilçemizde, hiçbir fark gözetmeksizin her zaman daimi ve samimi kılmaktır" ifadelerini kullandı.

Nizip’in teşkilat açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Fedaioğlu, "Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Nizip’e her zaman ayrı bir önem verdik" dedi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Öte yandan, Yakup Karakuş’un parti içinde tartışma yaratan paylaşımı kısa süre sonra sildiği görüldü.

İLÇE BAŞKANINA 'ÇANTACI' DEDİ

Yakup Karakuş’un, Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’na yönelik sert eleştirilerinin ardından parti içindeki tartışma büyüdü.

Karakuş, bu kez de Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler’i hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakuş, açıklamasına "Çantacı İsmail" diyerek başladı. Kendisine yönelik açıklamaların "kişilik haklarına saldırı" içerdiğini savunan Karakuş, yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Karakuş mesajında "Ben yazımda sadece bir durum tespiti yapmıştım. Bir tek kelime suçlama, iftira içermez. Ancak sen ‘fitnecilik’, ‘fesat’ ve ‘terbiye’ gibi ifadelerle şahsımı hedef aldın" dedi.

Karakuş, "Benim temsil ettiğim Nizip’i, Barak yöresini ve mensubu olduğum büyük aileyi hesaba katmadığın ortada" dedi.