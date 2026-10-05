AKP'de ilk hedef yeni Anayasa: Muhalefetten destek bekleniyor

TBMM, 1 Ekim Perşembe günü özel oturum ve resepsiyonla yeni yasama yılına başladı. Açılış oturumunda yapılan açıklamalar, yeni anayasa tartışmalarını Meclis gündeminin önemli başlıklarından biri haline getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında değişen ihtiyaçlara yanıt vermeyen hükümlerin yalnızca alışkanlık nedeniyle korunamayacağını belirterek yeni anayasa çağrısı yaptı.

Kurtulmuş, “Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımı ile yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz” dedi.

Erdoğan ise Türkiye’nin “yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa” yapma koşullarının olgunlaşacağı görüşünü dile getirdi. Yürürlükteki anayasanın 12 Eylül darbesinin izlerini taşıdığını savunan Erdoğan, “Türkiye, bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır” ifadelerini kullandı.

TASLAK HAZIR, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ YUMUŞATILABİLİR

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın kulisine göre AKP, yeni Anayasa çalışması için Meclis'te harekete geçmeye hazır. Partili kurmayların taslağının hazır olduğu belirtilirken Anayasa gündeminin Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla doğrudan bağlantılı olmadığı söyleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden çıkış söz konusu değil ancak bazı yönlerin törpülenip yumuşatılması iddialar arasında. Ayrıca ilerleyen dönemlerde Siyasi Partiler Kanununda da değişikliklere gidilebileceği belirtiliyor.

MUHALEFETİN DESTEĞİ İÇİN SÖYLEM YUMUŞAYABİLİR

AKP içinde yeni anayasanın Meclis’ten geçirilebilmesi için muhalefet partileriyle temas kurulması gerektiği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Parti kulislerinde, tüm siyasi partilerin yeni anayasa çalışmalarına katkı vermesinin hedeflendiği belirtilirken, çözüm sürecinin de DEM Parti’nin anayasa çalışmalarına desteğini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

AKP kaynakları, bu süreçte muhalefete yönelik siyasi söylemin de yumuşatılabileceğini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa konusunda geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması için temasların artırılması bekleniyor.

İYİ PARTİ TEMEL İKİ GÜNDEME DE İTİRAZ EDİYOR

İktidarın destek arayışında İYİ Parti’nin tutumunun önemli bir başlık olduğu belirtiliyor.

İYİ Parti kaynakları, parlamenter sisteme dönüşü öngörmeyen ve çözüm sürecine yönelik adımlar içeren bir anayasa çalışmasına olumlu yaklaşmayacaklarını ifade ediyor.

Böylece anayasa tartışmalarında iki temel ayrışma öne çıkıyor: AKP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni koruyarak bazı değişiklikler yapma yaklaşımı ve İYİ Parti’nin parlamenter sisteme dönüşü ön koşul olarak görmesi.