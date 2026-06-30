AKP toplantıya katılmadı, su indirimi yapılamadı!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Kurulu, su ücretleri ve kademe uygulamalarında indirime gidilmesi için toplandı ancak AKP'den salona sadece Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin girdi ve diğer AKP üyeleri genel kurula katılmayınca toplantı yeter sayısına ulaşılamadı ve kritik teklif ertelenmek zorunda kaldı.

Akın, su tarifelerinde indirim yapılmasını öngören teklifin meclisten geçememesi üzerine AKP grubuna sert tepki göstererek, “İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz” dedi.

"ZAMMI İSTEYENLERLE İNDİRİMİ İSTEYENLER AYRILMIŞ OLDU"

Boş kalan sıraların ardından salon çıkışında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, zorlu ekonomik şartlarda altyapıyı toparladıklarını ve vatandaşa nefes aldırmak istediklerini belirterek şu sözlerle sitem etti:

“İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz. Bugün biz bu kadar zor şartlar altında, bu kadar sıkıntılar içerisindeyken berbat altyapıdan belli bir noktaya getirdik. Bir kademe de olsa indirim yapmak istedik. Ama sağ olsun AKP grubu aramızda değil Birol Bey hariç. Zammı isteyenlerle indirimi isteyenler burada ayrılmış oldu. Ben çok üzgünüm. İnşallah bir sonraki mecliste yaparız” (ANKA)