AKP Rahmi Koç ve Erdoğan'ın el sıkıştığı anları paylaşıp sildi

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı için düzenlenen gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rahmi Koç’un tokalaşması dikkat çekti. AKP’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf kısa süre sonra kaldırıldı. Gerekçesi açıklanmayan bu hamle, gözleri Rahmi Koç hakkında henüz sonuçlanmayan soruşturmaya çevirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı nedeniyle düzenlenen, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, etkinlikte ödül alan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a ile el sıkıştı. DW Türkçe'nin haberine göre; AKP'nin resmi sosyal hesabı bu tokalaşmayı paylaşsa da kısa sürede kaldırdı.

Rahmi Koç, etkinlikte Ford Motor Company İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford ile onur ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koç'un el sıkıştığı an ise Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer aldı.

FOTOĞRAFI RAHMİ KOÇ'A AÇILAN SORUŞTURMA MI SİLDİRDİ?

Rahmi Koç, 6 Haziran'da İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında Eski Başbakan AKP'li Binali Yıldırım'ın da güldüğü Kürt kadınlarına yönelik tepki çeken bir 'fıkra' anlatmıştı. Yıldırım da fıkraya gülmüştü.

Bu fıkranın ardından Koç, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Açılan soruşturmaya ilişkin de Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" demişti. Koç, anlattığı fıkra nedeniyle de özür dilemişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada henüz bir karar yok.