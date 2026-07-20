AKP için Anayasa hazırlayan isim Erdoğan'a teklif sunmuş: Sistem değişsin ömür boyu Cumhurbaşkanı kalın

AKP Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a parlamenter sisteme dönüş önerisinde bulunduğunu öne sürüldü. Erdoğan'a bu teklifi de 'ömür boyu başkanlık' şartı ile sunduğu söylendi. Özbudun, AKP'nin yeni Anayasa çalışması için kurduğu komisyonda da görev yapıyor.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Türk Demokrasi Vakfı yönetiminin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Saray'da ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bozkurt, vakfın yönetiminde yer alan AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un da görüşmeye katıldığını belirtti.

"BUNLARI SONRA KONUŞURUZ"

Bozkurt’un iddiasına göre Özbudun, görüşmede Erdoğan’a, "Başından beri ben parlamenter sistemi savunageldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek. Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız." dedi.

Erdoğan’ın ise bu öneriye, "Bunları sonra konuşuruz." yanıtını verdiği öne sürüldü.