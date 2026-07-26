Akın Gürlek, Mustafa Çiftçi ve Murat Kurum Meclise şikayet edildi: 'Denetim yetkisi' yok denildi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bazı bakanların milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlamadığı yönündeki önergeye ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, TBMM Başkanlığı'nın soru önergelerinin cevaplandırılmasını denetleme yetkisinin bulunmadığını, görevlerinin yalnızca süreci yürütmek ve ilgili bakanlıklara bildirimde bulunmakla sınırlı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Meclis'in denetim mekanizmalarının zayıfladığı yönündeki tartışmalar sürerken, milletvekillerinin kullanabildiği sınırlı denetim araçlarından biri olan yazılı soru önergeleri de zaman zaman yanıtsız kalıyor.

Ancak yazılı soru önergesi verme hakkı hala devam ediyor.

ŞENYAŞAR, ÜÇ BAKANI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yönelttiği bazı yazılı soru önergelerini yanıtlamadığını belirterek TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

"YETKİMİZ SINIRLI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İçtüzük hükümlerine işaret ederek, Meclis Başkanlığı'nın yazılı soru önergelerinin ilgili bakanlıklara ulaştırılması ve gelen yanıtların milletvekillerine iletilmesi dışında bir yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Birgün gazetesinin haberine göre, verilen cevapta şu ifadeler kullanıldı:

“İçtüzük’ün 99’uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı sorunun cevabının bir Cumhurbaşkanı yardımcısı veya ait olduğu bakanlık eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulacağı, TBMM Başkanının bu cevabı derhal soru sahibine ileteceği ve süresi içerisinde gelen cevapların alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağına ekleneceği hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin son fıkrasında ise süresi içerisinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergelerinin gelen kağıtlar listesinde ilan edileceği ve bu durumun Cumhurbaşkanı yardımcısına veya bakanlara gönderileceği düzenlenmiştir.

TBMM Başkanlığınca mezkûr İçtüzük hükmü çerçevesinde yazılı soru önergelerinin cevapları önerge sahibinin adı, esas numarası ve konu uyumluluğu açılarından kontrol edilerek soru sahibine iletilmektedir.

Süresi içerisinde gelen cevaplar, alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağına eklenmekte, süresi içerisinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergeleri gelen kağıtlar listesinde ilan edilmekte ve bu durum yazılı soru önergelerinin muhataplarına bildirilmektedir.

"DENETİM YETKİSİ VERİLMEMİŞTİR"

Bunun dışında Anayasa ve İçtüzük’te TBMM Başkanlığına soru önergelerinin cevaplandırılmasına veya gelen cevapların içeriğine yönelik denetim görev ve yetkisi verilmemiştir.

Dolayısıyla önergelerin cevaplandırılması noktasında TBMM Başkanlığının yetkisi önerge muhatabı ve sahibi arasında koordineyi sağlamakla sınırlıdır.

AKIN GÜRLEK YANITLAMADI

14.07.2026 tarihi itibarıyla yapılan inceleme neticesinde önergelerinizde bahsi geçen yazılı soru önergelerinden; İçişleri Bakanı’na yönelttiğiniz 16.02.2026 tarihli ve 7/40665 esas numaralı soru önergesine 18.06.2026 tarihinde muhatap Bakanlık tarafından cevap verildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıma yönelttiğiniz 09.10.2025 tarihli ve 7/34961 esas numaralı soru önergesine 30.03.2026 tarihinde, 04.12.2025 tarihli ve 7/37272 esas numaralı soru önergesine ise 22.06.2026 tarihinde muhatap Bakanlık tarafından cevap verildiği ve bu cevapların taralınıza iletildiği anlaşılmaktadır. Diğer yazılı soru önergelerinizin ise süresi içinde cevaplandırılmadığı, bu durumun 15 ayrı Gelen Kağıtlar Listesinde ilan edildiği ve 16 ayrı yazı ile ilgili bakanlıklara bilgi ve gereği için bildirildiği görülmektedir.

“BAKANLIKLARA YAZI YAZILDI”

Bununla birlikte, önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de TBMM Başkanlığınca 05.12.2023, 28.06.2024, 05.12.2024, 24.06.2025, 05.12.2025 18.06.2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazı yazılmıştır. Bu yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir.”