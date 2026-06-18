Ak Parti ve MHP'den EPDK araştırmasına ret oyu





TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi'nin "diploma ve denklik", İYİ Parti'nin "Avrupa Parlamentosunun komisyon raporu", DEM Parti'nin "asgari ücret", CHP'nin "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

''BU RAKAMLAR TEK BAŞINA İKTİDARINIZIN EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BAŞARISIZLIĞININ GÖSTERGESİDİR''

DEM Parti'nin asgari ücret ve emekli maaşlarının artırılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi gerekçesiyle sunduğu Meclis önergesi üzerine söz alan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ekonomik verileri paylaşarak iktidarın ekonomi politikalarına ve hükümet yetkililerinin açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Açlık sınırı 35 bin 174, yoksulluk sınırı 114 bin 576, asgari ücret 28 bin 075, en düşük emekli aylığı 20 bin, ortalama emekli aylığı ise 23 bin 500 lira. Bu rakamlar tek başına iktidarınızın ekonomi yönetimindeki başarısızlığının ve milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunun göstergesidir. 6 emekli aylığı yoksulluk sınırını zor geçmektedir, 4 asgari ücret ise bir yoksulluk sınırı etmemektedir" şeklinde konuştu. Temmuz ayı itibariyle asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğinin altını çizen Karasu, "Eğer temmuzda asgari ücrete ara zam yapılmazsa toplu iş sözleşmesinden yararlanan sınırlı sayıdaki sendikalı çalışan dışında yaklaşık 19 milyon emekçi herhangi bir ücret artışı alamayacaktır. Ama siz bunları görmüyorsunuz, Cumhurbaşkanı hala ekonomik başarı hikayeleri anlatıyor. Oysa vatandaş büyüyen rakamlara değil, küçülen sofrasına bakıyor, pazarda fileler boş, mutfakta tencereler kaynamıyor, emekli torununa harçlık veremiyor, asgari ücretli ay sonunu getiremiyor. Sizin dünya lideriniz de zahmet olmazsa sarayından çıkıp bir pazara gitsin; esnafın siftah yapamadığını, emeklinin kuru ekmeğe mahkûm edildiğini, vatandaşın nasıl geçinemediğini kendi gözleriyle görsün" ifadelerini kullandı.

''56 MİLYAR DOLARLIK PİYASA, ADRESE TESLİM KİMLERE DAĞITILDI?''

CHP'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndaki (EPDK) usulsüzlük iddialarının incelenmesi gerekçesiyle sunduğu Meclis araştırma önergesi üzerine söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise EPDK tarafından depolamalı rüzgar ve güneş enerji santralleri için verilen ön lisanslarına ilişkin, çarpıcı iddiaları şöyle dile getirdi;

"EPDK, depolamalı rüzgar ve güneş enerji santralleri kurulumu için 19 Kasım 2022 ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında yarışmasız ve ihalesiz şekilde adrese teslim olarak toplam 33.100 megavatlık ön lisans verdi. Bu kapasite, Türkiye'nin mevcut elektrik kurulu gücünün neredeyse üçte 1'i. Profesör Doktor Uğur Emek'in hesaplamalarına göre bu tahsislerin ekonomik değeri yaklaşık 56 milyar dolar. 56 milyar dolar onlarca hastane, yüzlerce okul ve sayısız kamu yatırımına karşılık gelen devasa bir büyüklük. Şimdi soruyorum: 56 milyar dolarlık bu piyasa, bu kapasite yarışmasız ve ihalesiz olarak, adrese teslim şekilde kimlere dağıtıldı? En büyük payı hangi şirketler aldı? Bu şirketlerin ortakları kimler? Bu sorulara derhal cevap verin, milletten kaçmayın, millete hesap verin."

"ÜRETİLMEMİŞ ELEKTRİK İÇİN 5 YANDAŞ ŞİRKETE 559 MİLYON DOLAR ÖDENDİ"

Hükümetin enerji alanında "kapasite mekanizması" adı altında belirli şirketlere astronomik teşvikler ödediğini tespit ettiklerini ileri süren Yavuzyılmaz, bu sistemi "üretilmemiş elektrik için yandaş şirketlere ödeme garantisi verilmesi" olarak tanımladı. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar ödenen bu teşvik tutarlarının dolar karşılığı 2018-2025 yılları arasında İçtaş ve Limak'a ait Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine 192 milyon dolar, Kolin Holdinge ait Soma Kolin Termik Santrali'ne 125 milyon dolar, Konya Şekere ait Soma B Termik Santrali'ne 100 milyon dolar, Aydem Holdinge ait Yatağan Termik Santrali'ne 82 milyon dolar, Kazancı Holdinge ait Bolu Göynük Termik Santrali'ne 60 milyon dolar olmak üzere sadece 5 yandaş şirkete ödenen toplam teşvik tutarı 559 milyon dolar, güncel kurla 26 milyar lira; bunun adı 'Yandaşı kollamak, vatandaşı soymaktır.'"

DEM Parti ile CHP'nin önergesi, görüşmelerin ardından yapılan oylama sonucunda AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. (ANKA)