Ahmet Ümit'ten 'mutlak butlan' tepkisi: Kılıçdaroğlu'na hayır

CHP'de mahkemenin kurultay iptali kararı sonrası tansiyon yükselirken, Özgür Özel "Teslim olmayacağız" dedi. Karara bir tepki de yazar Ahmet Ümit'ten geldi. Ümit, "Butlana hayır, Kılıçdaroğlu'na hayır, demokrasiye evet" sözleriyle sert çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesi sonrası Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin ise görevi devraldığı bildirilmişti.

Kararın ardından CHP cephesinde sert tepkiler yükseldi. Parti kulislerinde, yargı eliyle ana muhalefetin dizayn edilmeye çalışıldığı yorumları yapılırken, Özgür Özel yakın çevresine “Teslim olmayacağız” mesajı verdi.

YAZAR AHMET ÜMİT'TEN "MUTLAK BUTLAN" TEPKİSİ: "DEMOKRASİYE EVET"

CHP kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararına bir tepki de yazar Ahmet Ümit'ten geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden karara sert eleştirilerde bulunan Ümit, büyük harflerle paylaştığı mesajında net bir demokrasi vurgusu yaptı. Ahmet Ümit, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

KAYYUMA HAYIR BUTLANA HAYIR KILIÇDAROĞLUNA HAYIR DEMOKRASİYE EVET DEMOKRASİYE EVET DEMOKRASİYE EVET
