Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Ahmet Akın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Morali iyi, bunlar olağan şeyler

Ahmet Akın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Morali iyi, bunlar olağan şeyler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ahmet Akın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral motivasyonu gayet iyi, herkesin iyi. Yapacak bir şey yok; bunlar olağan şeyler" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’na ilişkin davada kararını açıkladığı belirtildi. Karara göre kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edildiği ifade edildi.

Açıklanan kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, yerine ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralması yönünde hüküm kurulduğu bildirildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Ahmet Akın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Morali iyi, bunlar olağan şeyler - Resim : 1

BALIKESİR’DEN KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

Gelişmenin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Akın, sürecin sükûnet ve birlik içinde aşılması gerektiğini vurgulayarak, “Akl-ı selimle, birlik ve beraberlik içinde bu sürecin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?

'OLAĞAN ŞEYLER'

Yaşanan sürecin "Olağan" olduğunu savunan Akın, "Ama unutmayın Türkiye’yi kuran parti CHP her zaman birlik beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla o anlayışla devam eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral motivasyonu gayet iyi, herkesin iyi. Yapacak bir şey yok; bunlar olağan şeyler. Birlik, beraberlik hayat anlayışımız" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro