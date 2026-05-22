Ahmet Akın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Morali iyi, bunlar olağan şeyler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’na ilişkin davada kararını açıkladığı belirtildi. Karara göre kurultayın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edildiği ifade edildi.

Açıklanan kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, yerine ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralması yönünde hüküm kurulduğu bildirildi.

BALIKESİR’DEN KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

Gelişmenin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Akın, sürecin sükûnet ve birlik içinde aşılması gerektiğini vurgulayarak, “Akl-ı selimle, birlik ve beraberlik içinde bu sürecin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

'OLAĞAN ŞEYLER'

Yaşanan sürecin "Olağan" olduğunu savunan Akın, "Ama unutmayın Türkiye’yi kuran parti CHP her zaman birlik beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla o anlayışla devam eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral motivasyonu gayet iyi, herkesin iyi. Yapacak bir şey yok; bunlar olağan şeyler. Birlik, beraberlik hayat anlayışımız" dedi. (DHA)