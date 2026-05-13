"Afyon'u parsel parsel sattı" sözü de unutuldu! AKP'li vekil 'beka' deyip Burcu Köksal'ın elini kaldırdı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a çok ağır ithamlarda bulunup “şehri parsel parsel sattı” diyen AKP Milletvekili Ali Özkaya'dan 'transfer tebriği' geldi. Özkaya, “devlet bekası” deyip Köksal’ın geçişini tebrik etti. Özkaya, Köksal’ın rozet töreninde de sahneye çıkarak hep birlikte elini havaya kaldırdı.

NELER DEMEMİŞ Kİ?

AKP iktidarına çok sert eleştirileriyle tanınan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dün (12 Mayıs) AKP’li oldu.

CHP cephesi, Köksal’ın eşi üzerindeki bir soruşturma nedeniyle siyasi baskıya uğradığını iddia etti.

Köksal tarafı iddiayı reddetti. Köksal’ın eşinin 19 Şubat’ta gözaltına alınmak üzere olduğu fakat son dakikada vazgeçildiği iddiasının Afyon yerelinde konuşulduğunu Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz dile getirmişti.

Geçtiğimiz şubatta da AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya’nın Burcu Köksal’a “Afyon’u parsel parsel sattı” dediği gün yüzüne çıktı.

Köksal’a çok ağır yolsuzluk ithamlarında bulunan Özkaya, bu ifadelerine rağmen “transferi tebrik” etti. Özkaya, X hesabından, “Nizamülmülk’ün ifade ettiği gibi, ‘Devletin bekası şahsi hesapların üstündedir.’ Türk devlet geleneğinde mesele şahıslar değil; devletin, milletin, bayrağın ve mukaddesatın korunmasıdır.” dedi.

Özkaya, Köksal’ın rozet töreninde de sahneye çıktı. Özkaya, Köksal’ın elini tüm AKP’liler ile birlikte havaya kaldırdı.

Özkaya, bu sahneden yalnızca 3 ay önce Köksal’a çok sert sözlerle yüklenmiş, hakkında iddialarda bulunmuştu. Özkaya, 9 Şubat’ta Afyonpostası'nın haberine göre; şunları ifade etmişti: