Adalet Bakanı Gürlek: Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle yeni düzenlemeler gelebilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100'de gazeteci Başak Şengül ve Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın detaylarına değindi. Gürlek, PKK'nın silah bırakmasının teyit edilmesi ile yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Gürlek, sürecin devamında kurulun yeni yasal düzenlemeler için öneri raporları verebileceğini dile getirdi. Gürlek'in açıklamalarında şu sözleri öne çıktı:

"MGK kararıyla tespit edilip, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasa yürürlüğe girince cezaevinde olanlar ya da gelip teslim olanlar hakkında hukuki süreç başlayacak. Bir süre uyum süreci yaşanacak.

İlk toplantımızı yaptık. Alt komisyonlarını kurduk. Toplantı takvimini belirlemedik yeniden yapabiliriz. Şu ana kadar 2,3 trilyon doları terörden kaynaklı kayıplar yaşanmış. Güvenliğe geçtim ekonomik olarak da çok zararlı oldu. Cumhurbaşkanımıza ve bilge lider Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim.

"TUNCELİ'DE NEDEN TURİZM OLMASIN?"

Bölge ziyaretlerimizde bir vatandaşımız bana 'Şu Ağrı Dağı'nın heybetine bakabilirdik artık eteklerinde piknik de yapabiliriz' dedi. Bu beni derinden etkiledi. Silahların bırakılmasının tasdiki ile yasa yürürlükte olacak. Ben Nevşehirliyim, Kapadokyamız var. Tunceli'de Munzur var, neden insanlarımız orada tatil yapmasın? Tribünlerde süreci provoke etmek isteyenler oldu. Basit tahriklere başvuranlara karşı göz yummayacağız. Yıllardır beklediğimiz kardeşlik başlayacak. Suriye'de de karşılığını buldu.

"BÖLGEDE SAVAŞ TEHDİDİ VAR"

Çerçeve yasa kabul edildi. İnfaz ile ilgili düzenleme de olacaktır. Yasal ihtiyaç varsa kurulun gözlemlemesi ve ihtiyaçların giderilmesi için yeni düzenlemeler olacaktır. Bölgede savaş tehdidi var. Bizim birlik sağladığımız ve kardeşlik hukukumuz olduğu sürece huzurumuzu bunlar bozamaz. "