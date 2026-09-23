Adalar'da seçimi AKP'ye kazandırdılar: CHP'li üyeler arka kapıdan ayrıldı

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından yapılan seçimde, AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.

CHP'li üyeler Yavuz Çifçioğlu, İsmail Onur Balbinar ve Ahmet Tanay Garip'in verdiği oylarla Türkyılmaz'ın seçilmesinin ardından yurttaşlar durumu protesto etti.

BİNADAN GÜVENLİK EŞLİĞİNDE AYRILDILAR

Üç CHP'li üye, oylamanın yapıldığı binanın arka kapısından polis koruması altında ayrıldı.

İhraç talebiyle disipline sevk edilen 3 CHP'li belediye meclis üyesine yönelik protesto Büyükada'da düzenlenen yürüyüşte de devam etti.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 23 Haziran'da tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine, Adalar Belediye Meclisinde yeniden yapılan başkan vekilliği seçimi bugün Büyükada’daki Taş Mektep’te yapıldı.

Yedisi CHP, ikisi AKP'den toplam dokuz meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AKP’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. İkinci turda bir oy geçersiz sayılırken Ekşiyan 4, Türkyılmaz 4 oyda kaldı.

İkinci turun ardından oturumu yöneten CHP’li meclis üyesi İsmail Onur Balbinar ile CHP ve YENİ Partili gözlemciler arasında tartışma yaşandı.

CHP ve YENİ Partililer meclis üyeleriyle birlikte salondan ayrılma kararı alırken, tartışma sırasında AKP'lilerin de desteğini alan Balbinar emniyet güçlerini çağırarak CHP ve YENİ Partili izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Bu sırada AKP gözlemciler de salondan ayrıldı.