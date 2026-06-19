Ada halkından CHP'li başkanın gözaltına alınmasına protesto

Bugün sabah saatlerinde Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan ada halkına ilk mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik getirmişti. Çelik, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tın gözaltı kararı için düzenlenen protesto da kritik açıklamalarda bulundu.



Özgür Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

''POLİSE BİR TALİMAT VERDİLER; 'O KOLONUN AYAKLARINI KALDIRIN' DEDİLER, 'O KÜRSÜYÜ ORADAN KALDIRIN' ''

Her gün Türkiye’yi şafak operasyonlarına alıştırmaya çalışan bir anlayış, zalimleştikçe zalimleşiyor. Biz Ali Ercan Akpolat’a, Adalar’daki yol arkadaşlarımıza sahip çıkmak için belediye önünden buraya bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sesimiz sizler tarafından duyulsun diye buraya iki tane ses kolonu, bir tane kürsü koyduk. Polise bir talimat verdiler; 'O kolonun ayaklarını kaldırın' dediler, 'O kürsüyü oradan kaldırın' dediler.



Buradan, buradan emniyet yetkililerine sesleniyorum: Size verilen talimatlar kanunsuz talimatlardır. Bu talimatları uygulamayın! Bugün Türkiye’nin önünden sandığı kaçırıp, buraları monarşiye sürükleyip sizin çocuklarınızın geleceğini karartmak isteyenler var. Biz sizin çocuklarınız için de demokrasi mücadelesi veriyoruz! Biz sizin çocuklarınız için de adalet mücadelesi veriyoruz! O kolonların ayaklarını söküp, o kürsüyü buradan kaldırıp sesimizi kısmak doğru bir iş değil. Bizim sesimizden korkmayın! Sizi gece saat üçte yatağınızdan kaldırıp bu milletin onurlu evlatlarının kapısına gönderenlerden korkun! Ve sizi her gün milletle karşı karşıya getirmeye çalışanlardan korkun! Bizim sesimizden korkmayın. Biz haklının sesini dile getiriyoruz, biz gerçeğin sesini dile getiriyoruz!

‘’ALİ ERCAN AKPOLAT, 2024 SEÇİMLERİNDE %55'LİK OY ORANIYLA SEÇİLDİ. BU BİR REKOR’’

Burada Ali Ercan Akpolat, 2024 seçimlerinde %55'lik oy oranıyla seçildi. Bu bir rekor Adalar için! En yakın rakibine 33 puan fark attı. Neden en yakın rakibine 33 puan fark attı? Şunun için en yakın rakibine 33 puan fark attı: Burada doğdu, burada büyüdü, burada ailesini kurdu, burada ilçe başkanlığı yaptı, burada herkesin yardımına koştu ve Ada halkıyla bir gönül köprüsü kurdu. Ve Ada halkı onu %55'le, en yakın rakibine 33 puan fark atarak, rekor bir farkla, rekor bir oyla belediye başkanı seçti.

''ERCAN AKPOLAT BU ÜLKENİN ONURLU, NAMUSLU, ŞEREFLİ, HAYSİYETLİ BİR EVLADIDIR''

Şimdi ne yapıyor Ali Ercan Akpolat? Ali Ercan Akpolat ne yapıyor biliyor musunuz? Bugün burada 48 kişi gözaltında, 3 kişi ifadeye çağrıldı; toplam 51 kişiye bir ifade süreci başlatıldı. Bu belediyede, dört tane adanın olduğu Adalar Belediyesi'nde toplam 70 tane memur var.

Dört tane adada toplam 17 tane zabıta var. 70 memurun, 170 çalışanın, 17 zabıtanın olduğu bir yerde 51 kişiyi, 48'i gözaltında ifadeye çağırıyorlar.

Ve ne yapıyor bu insanlar? Bakın, daha fazla memur için bakanlığa başvurular yapıyorlar, bunlar reddediliyor. Buraya 16.000 kişi için merkezi bütçeden bütçe geliyor İller Bankası’ndan. 16.000 kişi İller Bankası payıyla yazın burada 200.000 kişiye, 300.000 kişiye hizmet ediyorlar. Bugün nasıl bir belediye başkanını gözaltına aldılar? Adalılar çok iyi biliyor ama ekranları başında bizi izleyenler de bilsin: Ali Ercan Akpolat, meclis üyeleri, belediye çalışanları çıkıyor Adalar'da temizlik yapıyorlar. Elleriyle Adalar'ı temizliyorlar! İniyorlar, denizi temizliyorlar! Buralardan bir yolsuzluk, buralardan bir suç icat etmeye çalışıyorlar. Ercan Akpolat bu ülkenin onurlu, namuslu, şerefli, haysiyetli bir evladıdır.

''BİSİKLETÇİYİ, PİZZACIYI ALIP GÖTÜRDÜKLERİNE GÖRE BİR SUÇ İCAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Şimdi neyle suçluyorlar Ercan Akpolat'ı? Kendileri de neyle suçladıklarını bilmiyorlar. Bisikletçiyi, pizzacıyı alıp götürdüklerine göre bir suç icat etmeye çalışıyorlar. Buradan bütün Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz: Adalar'da bir kere imar plan notları 2 yıldır yok. Buranın 2 yıldır imar planı yok. Burada bir yeni inşaat süreci yok. İkincisi, Ercan Başkan göreve geldiği günden bugüne kadar burada yapılmış bir tane bile ihale yok. İmar yok, ihale yok. Ne var? Basit tadilatlar var. Vatandaş evinin içini boya badana yapmak ister, camını penceresini kapısını değiştirmek ister. Basit tadilatlar var.

Bu basit tadilatlarda da iki tane yetkili kuruluş var. Bunlardan bir tanesi KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu), bir tanesi de Anıtlar Üst Kurulu. Buraların denetimleri bu kuruluşlar tarafından yapılıyor. Belediyenin burada yetki alanları çok çok sınırlı. Dolayısıyla Ercan Akpolat hani mesajında diyor ya; 'Biz Ada halkının başını önüne eğdirecek hiçbir iş yapmadık, zaten yapılacak bir iş de yok bu noktada.'

''YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR''



Bu saldırı bugün Ercan Akpolat'a, meclis üyelerimize, Adalılar'ara yapılan bu saldırı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan saldırılardan bağımsız değildir. Ne yapmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. En güçlü rakiplerini, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu tutsak ederek kendilerine göre seçimi dizayn etmek istiyorlar.

''HER YENİ DOĞAN GÜNDE BİR ŞAFAK OPERASYONUYLA TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Bir de şunu yapmak istiyorlar: Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye bugün bir çoklu kriz ortamının içerisinde, her yeni doğan günde bir şafak operasyonuyla Türkiye'nin gerçek gündemlerini örtmeye çalışıyorlar. Şu anda Ankara'da atanamayan öğretmenler bir açlık grevindeler. Ankara'da özel okul öğretmenleri bir açlık grevindeler. Ne yapıyorlar? Onların sesini kısmak için, onların haklı mücadelesini susturmak için ters kelepçeyle, biber gazıyla, jopla, gözaltılarla öğretmenleri susturmaya çalışıyorlar. Buradan Ankara'daki öğretmenlerin direnişini hep birlikte selamlıyoruz. Sadece öğretmenler değil; bugün madenciler ayakta. Bugün madenciler hakkını aramak için yollarda yürüyüşler gerçekleştiriyorlar. Bugün ev işçileri sokaklarda, meydanlarda hakkını arıyor. Bugün emekliler açlık sınırının altında kalan 20.000 liralık sefalet ücretine itiraz etmek için sokaklarda meydanlarda hakkını arıyor. Bugün işçiler açlık sınırının altındaki 28.000 liralık sefalet ücretinden dolayı sokaklarda ve meydanlarda hakkını arıyor.

''DEVLET YÖNETİLEMİYOR''

Bugün Türkiye iç politikada ve dış politikada büyük krizler yaşıyor. Sokaklar güvensiz, sokaklarda uyuşturucu çeteleri kol geziyor, devlet yönetilemiyor, Cumhuriyetin kurumları tahrip ediliyor, demokrasi zedeleniyor. Türkiye'yi yönetemedikleri için işte bunlar konuşulmasın diye her yeni doğan günde bir şafak operasyonuyla beceriksizliklerinin üzerlerini örtmeye çalışıyorlar.



En kısa sürede kurultay olmazsa su akar yatağını bulur. Suyun akışını değiştirenler tarihin akışını da değiştirirler. Tarihin akışını değiştirecek irade Adalar'da vardır, İstanbul'da vardır, Türkiye'de vardır. O kararlılık, o cesaret Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'de vardır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nda vardır, Türkiye'de vardır. Ve biz hep birlikte muhalefet partileriyle, Cumhuriyet Halk Partililerle, 86 milyon yurttaşımızla kenetlenerek bu karanlık iktidarı bir seçim günü geldiğinde, bir pazar günü bir bayram havasında sandıklara giderek, bir şenlik havasında sandıklara giderek tarihin karanlığına göndereceğiz.