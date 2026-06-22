AB Büyükelçisi Aivo Orav Anıtkabir’i ziyaret etti: 'Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarımla'

Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Aivo Orav, Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Orav, özel deftere AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirme taahhüdünü yinelediği bir mesaj yazdı.

GÜVEN MEKTUBUNU SUNMASININ ARDINDAN ANITKABİR'E GİTTİ

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak görev yapmak üzere Türkiye'ye gelen ve resmi güven mektubunu sunan AB Büyükelçisi Aivo Orav, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin görseller ve detaylar, AB Türkiye Delegasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Orav, Anıtkabir ziyaretinde ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Orav, saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E EN DERİN SAYGILARIMLA"

Büyükelçi Aivo Orav, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda AB ile Türkiye arasındaki ortaklığa vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarımla. Türkiye'deki görevime başlarken, yurttaşlarımızın faydası için Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik, Avrupa Birliği'nin taahhütlerini tekrar ediyorum." (ANKA)