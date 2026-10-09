864 milyonluk ihale 4,8 milyara çıktı: Ümit Özdağ'dan 'Manavgat Devlet Hastanesi' tepkisi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2022 yılında 864 milyon liraya ihale edilen, aradan geçen sürede maliyeti 4,8 milyar liraya fırlayan yeni Manavgat Devlet Hastanesi inşaatının bir türlü tamamlanamaması muhalefetin tepkisine neden oluyor.

YENİ Parti Milletvekili Aliye Coşar'ın geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı hastane inşaatında incelemelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapının eski bir göl yatağına inşa edildiğine dikkat çekerek "Altı devlet hastanesi parası harcanıyor, bir tane hastane yapılamıyor." dedi.

"BİRİLERİ ZENGİN OLSUN DİYE BU ARAZİ SEÇİLMİŞ"

YENİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Manavgat ilçe teşkilatı temsilcilerinin de eşlik ettiği Özdağ, alanda elindeki haritayı göstererek şöyle konuştu:

"Manavgat Devlet Hastanesi’nin inşaat alanı önündeyiz. Gördüğünüz gibi aslında çok bir inşaat yok. Yıllardan bu yana olağanüstü büyük paralar kazanılmış olmasına rağmen hâlâ devlet hastanesinin yapımında hiçbir ilerleme kaydedilmiş durumda değil. Bütün Antalya milletvekilleri ve Sağlık Bakanı bu inşaatın neden ilerlemediğini biliyor.

Bakın, elimde bir harita var. Bu haritada görüyoruz ki bu inşaatın yapılmak istendiği yer, Piri Reis Osmanlı haritalarında göl. Ve göl kurumuş olmasına rağmen taban o kadar yumuşak ki ne yaparlarsa yapsınlar ilerleme kaydedemiyorlar. Birileri zengin olsun diye bu arazi seçilmiş anlaşılan. Oysa hiç bu masraflar yapılmadan büyük bir hızla bu hastanenin yapılması, Manavgat’ta sağlam zeminli yeterince bulunan arazilerden birisinde mümkündü."

"BÜTÇE AÇIKLARI İŞTE BÖYLE İSRAFLAR SONUCUNDA OLUŞUYOR"

"Ama o araziler boş dururken o arazi seçilmedi. Bu arazi seçildi ve şimdi de görüyorsunuz, ortada hastane falan yok. Tekrar tekrar bütçeden kaynak ayrılmasına rağmen bir ilerleme sağlanamıyor. Değerli arkadaşlar, Antalya’da 500’ün üzerinde beş yıldızlı otel var ve pansiyonları, dört yıldızları, üç yıldızları saymıyorum.

Bunların 250 tanesi Manavgat’ta, doğru mu? Yani Manavgat, altyapısıyla sadece Manavgatlılara değil, bütün dünyaya hizmet veren bir ilçe. Ve burada siz sadece Manavgatlılara değil, bütün dünyaya hizmet verecek bir hastane inşa edeceksiniz ve onu da getirip başka hiçbir yer kalmamış gibi burada kurumuş bir gölün arazisi üzerine inşa ediyorsunuz.

Bu kabul edilebilir değil. Bu izah edilebilir değil. Sonra diyoruz ki enflasyon düşmüyor, devlet harcamaları düşmüyor ve bütçe açığı var. Bütçe açıkları işte böyle israflar sonucunda oluşuyor. Milletin parasının har vurulup harman savrulmasıyla, birilerinin zenginleşmesi için kullanılmasıyla gerçekleşiyor."

MANAVGATLI VATANDAŞ AYDIN: BURASI 1964 YILINA KADAR GÖL KALINTISI BİR YERDİ

Özdağ, hastane inşaatıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Antalya milletvekilleriyle görüştüğünü belirttiği Manavgatlı Lütfü Aydın’a söz verdi.

Çocukluğunun hastane inşaatının bulunduğu bölgede geçtiğini belirten Aydın, arazinin zemin yapısına ve ihale bedellerine ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Şu gördüğünüz minarenin olduğu caminin olduğu köyün çocuğuyum ve çocukluğumuz burada geçti. Burası bizim çoraklar tabir ettiğimiz, 1964 yılına kadar hiçbir ekili arazi yeri olmayan göl kalıntısı bir yerdi ve şu anda bulunduğumuz yer deniz seviyesinden 42 santim aşağıda. Şuradaki kumsalı kaldırdığınız zaman deniz suyu aynen buradan cazibeyle gelir.

Bu gölün göl taban derinliği 8 metre 62 santim, deniz taban derinliği 54 metre. 17 metreden sonrası tamamen balçık. Ve buraya üç defa 864 milyon lira ihale yapıldı. Yetinilmedi, zemin güçlendirmek için 340 milyon yapıldı. Geçen perşembe de 5 milyar 400 yapıldı. Şu anda 6 tane şehir hastanesi parasını gömdük buraya. Ve belki de 5-6 tanesini daha gömeceğiz."

ÖZDAĞ: MANAVGAT’TA NE OLUYOR DİYE SORSUNLAR

Aydın’ın açıklamalarının ardından yeniden söz alan Özdağ, hastane inşaatına ayrılan kamu kaynaklarının araştırılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Evet, durum bu arkadaşlar. Altı devlet hastanesi parası harcanıyor, bir tane hastane yapılamıyor. Şimdi soruyoruz. Nasıl fonlardan birileri zengin oluyorsa bunlardan da birileri zengin oluyor. Parayı da Türk milleti ödüyor. Bakın, biz de burada bu durumu Zafer Partisi olarak, Yeniden Refah İlçe başkanı, YENİ Parti İlçe Başkanı arkadaşlarımızla birlikte geldik, kamuoyunun gündemine taşıyoruz ve umarım bu gerçeği Sağlık Bakanlığı dışında bazı devlet yetkilileri de duyarlar da sorarlar: Manavgat’ta ne oluyor diye." (ANKA)