8,5 saatlik ameliyat geçirdi, felç kaldı: İBB tutuklusu Aksoy sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un sağlık durumu, yarın görülecek duruşma öncesinde yeniden gündeme geldi.

Aksoy, CHP'li belediyelere yönelik Mayıs 2025'te düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınmış, daha sonra "suç örgütü üyeliği" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan Aksoy'un iddianamede tek bir eylemle suçlandığı belirtilirken, davada yarın karar verilmesi bekleniyor.

BOYNUNDA 5 VİDA, SAĞ KOL VE SAĞ BACAĞINDA FELÇLİ

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Aksoy yaklaşık dört ay önce boyun omurgasında gelişen iltihap nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağını etkileyen felç geçirdi. Bunun üzerine 8,5 saat süren bir ameliyat geçiren Aksoy'un operasyon sırasında entübe edildiği, boynuna beş vida ile kafes olarak adlandırılan disklerin yerleştirildiği aktarıldı.

Habere göre Aksoy, yaklaşık üç aydır cezaevinden hastaneye götürülerek hafta içi her gün fizik tedavi görüyor. Ancak sağ kolu ve bacağındaki felç ile şiddetli ağrılarının sürdüğü ifade edildi.

CEZAEVİ KOŞULLARI İYİLEŞMEYE ENGEL!

Tedavi süreci kapsamında Aksoy'un hastaneye kelepçeli şekilde zırhlı araçla götürüldüğü, yolculuğun 4 ila 5 saat sürdüğü belirtilirken, cezaevindeki koşullar nedeniyle fizik tedaviden beklenen sonucun alınamadığı belirtildi. Ailesi ise Aksoy'un sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirterek endişelerini dile getirdi.

DOSYADA NE VAR?

Öte yandan dosyada Erdal Celal Aksoy'un tutukluluğunun, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye dayandırıldı. Aynı eylem kapsamında adı geçen diğer bazı sanıkların ise tahliye edildi.

Üç çocuk babası olan Erdal Celal Aksoy'un yaklaşık 405 gündür tutuklu.