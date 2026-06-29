75 yaşındaki kalp hastası Ayten öğretmene ''terör' tutuklaması! Savcı eşi ölünce TEMA gönüllüsü olmuş

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda tutuklananlar arasında 75 yaşındaki emekli öğretmen ve TEMA gönüllüsü Ayten Yakut da yer aldı. Yakut, “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

SAVCI EŞİ ÖLDÜ TRAVMAYI AŞMAK İÇİN TEMA'YA KATILDI

Emekli öğretmen olan Ayten Yakut’un, Cumhuriyet savcısı olan eşi Sırrı Yakut’u 2004 yılında kaybettikten sonra yaşadığı travmayı aşmak için arkadaşlarının önerisiyle TEMA gönüllüsü olduğu belirtildi. Yakut, yıllardır çevre gönüllüsü olarak çocuklara doğa eğitimi veriyordu.

Yakut, hâkimlik ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben emekli öğretmenim. Eşim daha önce de savcılık yapmıştır. Benim bu örgüt ile hiçbir alakam bulunmamaktır" dedi.

EMİNE ERDOĞAN'IN PROJESİNDE ÇOCUKLARA EĞİTİM VERDİ

Ayten Yakut’un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde TEMA ile yapılan protokol kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nde de görev aldığı belirtildi.

Yakut’un bu kapsamda en az 75 bin çocuğa eğitim verdiği, emekli öğretmen olarak da meslek yaşamı boyunca binlerce öğrenci yetiştirdiği ifade edildi.

ÇOÇUKLARA DOĞA EĞİTİMİ VERDİĞİ BİLGİSAYARA SUÇ DELİLİ DENDİ

Yakut’un soruşturma süreci, TEMA’nın 3 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti’ne düzenlediği ziyaretin dönüşünde başladı. Ziyaret sonrası madencilerle karşılaşan TEMA gönüllüleri hakkında jandarma tarafından GBT kontrolü yapıldı. Bu kontrolün ardından Yakut ve geziye katılan 41 TEMA gönüllüsünün "fişlenen" kişiler arasında yer aldığı öne sürüldü.

23 Haziran sabahı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yakut’un, çocuklara doğa eğitimi verdiği bilgisayarına da "suç delili" olarak el konuldu.

SORGUDA ÖRGÜT BAĞLANTISI SORULDU

Jandarma görevlilerinin sorguda Yakut’a "TKP/ML terör örgütü ile bağlantınız nedir?" diye sorduğu belirtildi. Yakut’un bu soruya "Bu soruyu kendime hakaret sayarım" yanıtını verdiği aktarıldı.

Ancak Yakut, 25 Haziran’da "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama gerekçesinde Yakut’un "terör örgütü üyesi" olduğunu gösteren somut deliller bulunduğu ileri sürüldü. Buna karşın savunma tarafı, emniyet ve hâkimlik sorgularında Yakut’un söz konusu örgütle bağlantısını ortaya koyan somut bir delilin dosyaya sunulmadığını belirtti.

AVUKAT: DELİL YOK

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Ayten Yakut’un avukatı Gürbüz ÖzdemirNATO Zirvesi öncesi operasyonların "eylem yapmasından şüphelenilen grup ve inisiyatiflere yönelik tedbir amaçlı" yapıldığını düşündüklerini söyledi.

Özdemir, operasyonları eleştirerek "Bu operasyonlar demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak niteliktedir" dedi.

Savcılığın tutuklama talep yazıları ile sulh ceza hâkimliklerinin karar gerekçelerini de eleştiren Özdemir, "Tutuklama gerekçelerinin hiçbirinin dosyanın sübutuyla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kolluk ifadesinde müvekkiline yalnızca "TKP/ML yapılanmasıyla bağlantısı olup olmadığının" sorulduğunu belirten Özdemir, "Müvekkilim ile söz konusu örgüt arasında irtibat veya iltisakı somutlaştıracak hiçbir delil sunulmadığı gibi bu yönde herhangi bir soru da sorulmadı" diye konuştu.

Özdemir, aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı ileri yaştaki kişiler hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrolü uygulanırken, 75 yaşındaki Yakut’un tutuklanmasının çelişkili olduğunu söyledi.

BİRÇOK SAĞLIK PROBLEMİ VAR

Özdemir, "Altmışlı yaşlardaki kişiler dahi yaşları nedeniyle konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakılırken 75 yaşındaki müvekkilimin tutuklanmış olmasını hem hukuki hem de vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Karara itiraz edeceklerini belirten Özdemir, "Şu anki sürecimiz, bu mağduriyetin sehven yapılmış olabileceğini de dikkate alarak gerekli itiraz kanun yollarını işletmek ve zaman kaybetmeksizin müvekkilin mağduriyetini gidermektir" ifadelerini kullandı.

Yakut’un sağlık sorunları bulunduğunu da vurgulayan Özdemir, "Müvekkilim yaşı itibarıyla sağlık sorunları bulunan, kalp, tansiyon, kolesterol ve Coraspin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan birisidir. Temennimiz, sehven olduğunu değerlendirdiğimiz bu mağduriyetin bir an önce giderilmesidir" dedi.