28 istifa dilekçesi butlan yönetimine verildi! PM toplandı

Mahkeme kararıyla gelen Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'den 9 vekili tedbirli ihraç talebiyle sevk edince CHP lideri Özgür Özel'in yönetimi de hamlesini yaptı. Özel'in ekibinden 28 vekil PM'den istifa etti. Butlan yönetiminde de PM toplantısı başladı.

Özel'in ekibinden 28 vekil PM'den istifa etti. CHP tüzüğüne göre bu hamleyle PM sadece olağanüstü kurultay kararı alabilir. Çünkü yeter sayıya ulaşamıyorlar. Fakat kurultay bir genel başkanlık seçimi değil. PM'nin yeniden belirlenmesi için yapılacak. Özel cephesi, seçilecek yeni PM ile genel başkanlık seçimini hedefliyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Butlan CHP'si de yine aynı sebepleri gösterdi. PM istifalarının kurultay getireceği iddiasını “Mahkemenin tedbir kararı var” diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki PM toplantısından sonra butlan sözcüsü Müslim Sarı da 16.00'da açıklamada bulunacak.

Öte yandan CHP'nin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre, butlan yönetiminin olağanüstü kurultay dışında bir karar almasının hukuken suç doğuracağını söylemişti