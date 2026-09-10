15 saatlik İBB duruşmasında bir çay bile verilmedi! Savcılık "yasa böyle" dedi

Silivri’de 15 saate kadar süren İBB duruşmalarına katılan tutukluların nezarethanede çay içmesine izin verilmedi. Ailelerin masrafları karşılama teklifi reddedilirken savcılık, uygulamanın yasal dayanağının bulunmadığını açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan sanıkların, Silivri’deki yeni duruşma salonunun nezaret bölümünde çay içmelerine izin verilmediği ortaya çıktı.

Duruşmaların bazı günlerde 15 saate kadar sürdüğü belirtildi. Uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirildiği öğrenildi.

Tutukluların yakınları, duruşma aralarında servis edilecek çayın tüm masraflarını karşılamayı teklif etti. Ancak cezaevinden sorumlu güvenlik birimleri bu öneriyi kabul etmedi.

SAVCILIK YÖNETMELİĞİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise “tutuklu sanıklara çay yasağı getirildiği” yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Başsavcılığın açıklamasında, “Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre duruşmaya katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verildiği belirtildi.

Duruşma öncesinde veya duruşma aralarında çay ve kahve servisi yapılmasının yasal dayanağının bulunmadığı kaydedildi. Bu nedenle söz konusu hizmetin daha önce de hiçbir tutukluya verilmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde kaldıkları odalarda çay içmelerine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmadığı bildirildi.