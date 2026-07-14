Yanlış klima kullanımı hasta ediyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisini artırmasıyla birlikte, kapalı alanlarda ve araçlarda klima kullanımı üst seviyeye ulaştı. Ancak serinlemek amacıyla kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılan klimalar, solunum yolu enfeksiyonlarından kas tutulmalarına kadar pek çok ciddi sağlık sorununa davetiye çıkarabiliyor. Göğüs Hastalıkleri Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz mevsiminde klima kullanımıyla ilgili hayati uyarılarda bulunarak, dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı.

İşte klima kullanırken sağlığınızı korumanın yolları ve bilinçsiz kullanımın getirdiği riskler.

KLİMA BAKIMI VE FİLTRE TEMİZLİĞİ NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Klimaların düzenli olarak bakımının yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, filtrelerin mutlaka değiştirilmesi ve yıkanması gerektiğinin altını çizdi. Klima kullanımında en sık yapılan hatalardan birinin ortamı havalandırmamak olduğunu belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Klima kullanırken mutlaka zaman zaman kapı ve pencereleri açıp, havalandırmak lazım. Klima aynı havayı çekerek soğutup geri veriyor ve içerideki hava zamanla kirleniyor ve oksijeni azalıyor. Virüs ve bakteriler arttığı için bulaş riski de artıyor. İçerideki havanın dışarıdaki hava ile değişmesini sağlamamız lazım."

İDEAL KLİMA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLMALI?

Sıcak havalarda ortamı hızla soğutmak amacıyla klimayı çok düşük derecelere ayarlamak, vücut dengesini olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, ideal oda sıcaklığının 23-24 derece olması gerektiğini belirterek, bu sınırın altına inilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Dışarıdaki aşırı sıcak hava ile klimalı ortam arasındaki yüksek sıcaklık farkının hastalıklara zemin hazırladığını ifade eden Özlü, "40 dereceyi geçen sıcaklıktan 17 dereceye girmek çok makul değil. Vücut ısısının dengesi bozuluyor ve bu durum hastalıklara zemin hazırlıyor" dedi. Ayrıca ortamdaki nem durumunun da dikkatle izlenmesi gerektiği belirtildi.

KLİMA FANI DOĞRUDAN VÜCUDA ÇARPMAMALI

Klima kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de cihazın üfleme yönüdür. Klimanın tam karşısında oturulmaması ve fan yönünün yukarıya doğru ayarlanması gerektiğini söyleyen Özlü, şu tavsiyelerde bulundu:

"Klimanın fanının doğrudan vücudunuza çarpmaması lazımdır. Klimanın tam karşısında oturmak ve fanın direkt size çarpmasına izin vermemeliyiz. Yukarı doğru kaldırmak en sağlıklısıdır."

BİLİNÇSİZ KLİMA KULLANIMININ YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Kurallara uygun kullanılmayan klimalar, konfor sağlamak yerine pek çok sağlık problemine neden olabiliyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, dikkat edilmediği takdirde ortaya çıkabilecek rahatsızlıkları şu şekilde sıraladı:

- Üst solunum yolu enfeksiyonları,

- Boğazda ve gözde hasarlar, bunlara bağlı alerjik reaksiyonlar,

- Bronşit ve solunum sıkıntısı,

- Öksürük, geniz ve burun akıntısı,

- Gözde kızarıklık,

- Klimanın doğrudan üflemesine bağlı olarak gelişen kas spazmları, kramplar, boyun tutulması ve baş ağrısı.

ARAÇTA VE KAPALI ALANLARDA KLİMA ÇALIŞTIRMA KURALLARI

Klimanın doğru kullanıldığında konfor sağlayan bir teknoloji olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, özellikle araç içi ve kapalı alan kullanımları için kritik bir kuralı hatırlattı. Klima çalıştırılmadan önce ortamın havalandırılması gerektiğini vurgulayan Özlü, "Araç içinde ya da kapalı ortamlarda klima kullanacaksanız, önce havalandırma yapılmalı daha sonra klima çalıştırılmalıdır. Hava değişimi sağlamak önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı. (DHA)