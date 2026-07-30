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Halk TV Sağlık Sigaraya başlama yaşı alarm veriyor: 12 yaşındaki çocuklara bağımlılık tedavisi uygulanıyor

Sigaraya başlama yaşı alarm veriyor: 12 yaşındaki çocuklara bağımlılık tedavisi uygulanıyor

Sigaraya başlama yaşı alarm veriyor. Kütahya Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği, 12-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere tütün bağımlılığı tedavisi sunuyor.

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Sigaraya başlama yaşı alarm veriyor: 12 yaşındaki çocuklara bağımlılık tedavisi uygulanıyor

Sigaraya başlama yaşının giderek daha erken dönemlere inmesi, çocuk sağlığı açısından endişe verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu durumun en çarpıcı göstergelerinden biri de Kütahya Şehir Hastanesi'nde 12-18 yaş grubundaki çocuk ve ergenlere yönelik hizmet veren Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği oldu.

Sigaraya başlama yaşı alarm veriyor: 12 yaşındaki çocuklara bağımlılık tedavisi uygulanıyor - Resim : 1

Sağlık Bakanlığının çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Ergen Sağlığı Polikliniği bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, sigarayı bırakmak isteyen gençlere danışmanlık ve tedavi desteği sağlanıyor. Süreç, çocuk sağlığı uzmanları başta olmak üzere farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı bir yaklaşımla yürütülüyor.

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Polikliniğin sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Durmaz, temel hedeflerinin gençlerin sigarayla erken yaşta tanışmasını önlemek olduğunu belirterek, erişkin sigara kullanıcılarının yaklaşık yüzde 90'ının bu alışkanlığa ergenlik döneminde başladığını söyledi.

Bu nedenle ergenlik döneminde sigaranın bırakılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Durmaz, bu yaşlarda tütün kullanımının önlenmesi halinde gelecekte sigara kullanan yetişkin sayısının da önemli ölçüde azaltılabileceğini dile getirdi.

Başvuruların çoğunlukla ailelerin ya da hekimlerin yönlendirmesiyle yapıldığını aktaran Durmaz, ergenlik döneminde gençlerin risk almaya daha yatkın olduğunu, akran baskısı ve sosyal medyanın da zararlı alışkanlıklara yönelmeyi kolaylaştırabildiğini söyledi.

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Durmaz, sigaranın yalnızca tek başına bir bağımlılık olmadığını belirterek, "Sigara, diğer maddelerin başlangıcı için bir giriş maddesi niteliğinde. Sigara bağımlısı olan bir genç, ilerleyen yıllarda alkol veya farklı madde bağımlılıklarına daha açık hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin bu süreçte kritik rol üstlendiğini vurgulayan Durmaz, ebeveynlerin sigara kullanmasının çocuklar üzerinde olumsuz örnek oluşturduğunu, ayrıca pasif içiciliğin de ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti.

Polikliniğe Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Tedavi sürecinde motivasyonel görüşmelerin yanı sıra, gerekli görülen vakalarda nikotin replasman tedavisi de uygulanıyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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