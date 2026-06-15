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Şekeri hayatınızdan çıkarmanın bedeli belli oldu: Kan şekerini daha da kötü etkiliyor

Şekersiz diyetin faydaları kadar zararı da olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, şekerin diyetten tamamen çıkarılmasının bağırsak mikrobiyomunu bozarak insülin direnci, inflamasyon ve karaciğer yağlanmasına yol açabileceğini gösterdi.

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Şekeri hayatınızdan çıkarmanın bedeli belli oldu: Kan şekerini daha da kötü etkiliyor

Şekeri hayatından tamamen çıkaranları uyaran bir araştırma, beklenmedik sonuçlarla dikkat çekti. Kuveyt'teki Dasman Diyabet Enstitüsü araştırmacıları, şekerin diyetten tamamen elenmesinin metabolizmayı ve bağırsak sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

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Araştırma ekibi 16 hafta boyunca fareler üzerinde yürütülen deneyde bir grubunu şeker içermeyen düşük yağlı diyetle, kontrol grubunu ise şeker içeren düşük yağlı diyetle besledi. İki grubun vücut ağırlıkları benzer kalmasına rağmen sağlık tabloları büyük farklılık gösterdi.

Şekersiz beslenen farelerde daha kötü kan şekeri kontrolü, insülin direnci, bağırsak mikrobiyom dengesizliği, bağırsak inflamasyonu ve karaciğer yağlanmasıyla ilişkili değişimler tespit edildi.

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın bedeli belli oldu: Kan şekerini daha da kötü etkiliyor - Resim : 2

"SADECE ŞEKERİ ELEMEK YETMİYOR"

Enstitünün İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı Başkanı Dr. Rasheed Ahmad, "Şekerin düşük yağlı bir diyetten tamamen çıkarılması beklenmedik bir şekilde bağırsak sağlığını bozabilir, inflamasyonu ve metabolik disfonksiyonu teşvik edebilir" dedi.

Ahmad, bulguların yalnızca şeker kısıtlamasına odaklanmak yerine sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu korumanın önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Araştırmacıya göre bu sonuçlar, metabolik bozukluklar, yağlı karaciğer hastalığı ve kronik inflamatuar durumların önlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın bedeli belli oldu: Kan şekerini daha da kötü etkiliyor - Resim : 3

BESLENME KILAVUZLARI DEĞİŞEBİLİR

Araştırma ekibi, bulguların gelecekteki beslenme tavsiyelerini ve kronik inflamatuar rahatsızlıkların yönetim stratejilerini kökten etkileyebileceğine inanıyor. Çalışma, diyetten tek bir besin ögesini tamamen çıkarmak yerine dengeli karbonhidrat alımını korumanın bağırsak ve bağışıklık dengesi açısından kritik önemde olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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