Şeker hastaları dikkat: Şifalı sandığı otu yedi, ölümden döndü

Mardin’de yaşayan şeker hastası M.S., bahar aylarında dağdan topladığı bir otu, “şeker hastalığına iyi geliyor” tavsiyesi üzerine tüketince ölümle burun buruna geldi. Kısa süre içinde fenalaşan kadın hastaneye kaldırılırken, doktorlar iç organlarında ciddi hasar oluştuğunu belirledi.

Günler süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan M.S., “Ben o hataya düştüm, siz düşmeyin” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu

M.S. şöyle konuştu:

“Dağa kendimizi ot toplamaya gittik ve aralarında değişik bir ot buldum. Onu da topladım. 'Acaba bu neye iyi geliyor' diye birkaç arkadaşa danıştık. 'Bu şeker hastalığına iyi geliyor’ dediler. Ben de onu topladım, eve getirdim. Ondan sonra pişirip yedim. Yanlış ot çıktı, o değişiğiymiş, zehirlisiymiş. Onu yedim ve 3 saat sonra fenalaştım, buraya getirildim. Elhamdülillah, önce Allah sonra doktorlarımız sayesinde hayata tutunduk. Gerçekten de bütün organlarıma zarar vermişti. Şu an hayatta olduğum için Rabb’ime hamdediyorum. Tanımadığınız otları sakın yemeyin. İnsanın hayatına mal olabiliyor. Ben mucizevi bir şekilde hayata tutundum. Gerçekten öldüm, dirildim. Çok tehlikelidir. Ben o hataya düştüm, siz düşmeyin."

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, son dönemde hastaneye başvuran zehirlenme vakalarında artış yaşandığını belirtti. Dahiliye Uzmanı ve Dr. Öğretim Üyesi İdris Baydar ise doğada bulunan her bitkinin tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. (DHA)