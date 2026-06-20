Pandemiye dair ezber bozan iddialar: Tartışmalar yeniden başladı

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, yayımladığı belgelerin Dr. Anthony Fauci'nin Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmaların finansmanındaki rolünü ve virüsün kökenine ilişkin gerçekleri gizlemeye çalıştığını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Gabbard ayrıca Fauci'nin Kongre'ye verdiği ifadelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu iddia etti. Daha öncede benzer suçlamalarla itham edilen Fauci suçlamaları reddetmişti.

Gabbard, pandemi öncesinde Fauci'nin, Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yarasa koronavirüsleri üzerinde yürütülen ve "işlev kazanımı" olarak adlandırılan araştırmalara Amerikan vergi gelirlerinden milyonlarca dolarlık finansman sağladığını iddia etti.

"LABORATUVAR SIZINTISI KAYNAK OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Gabbard açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Koronavirüs pandemisinden önce, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Dr. Fauci, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki tehlikeli yarasa koronavirüsü işlev kazanımı araştırmalarını fonlamak için Amerikan halkının milyonlarca dolarlık vergisini aktardı. Bu çalışmalar, bugün artık dünya genelinde pandemiyi tetikleyen kazara laboratuvar sızıntısının kaynağı olarak kabul ediliyor."

Öte yandan Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yayımlanan belgelerin Fauci'nin yalnızca araştırmaların finansmanındaki rolünü değil, aynı zamanda virüsün kökenine ilişkin gerçeklerin gizlenmesi için bazı üst düzey isimlerle iş birliği yaptığını gösterdiğini savunarak şunları söyledi;

"Bu belgeler Fauci'nin, kendi eylemleri, virüsün laboratuvar sızıntısı kökeni ve ölçülemez zararlara, sayısız can kaybına yol açan bu tehlikeli araştırmaya ABD fonlarını yönlendirmekteki rolü hakkındaki gerçekleri örtbas etmek için istihbarat camiasındaki siyasallaşmış üst düzey yönetimle nasıl iş birliği yaptığını tam anlamıyla ifşa ediyor."

BELGELERDE ÇARPICI İDDİALAR YER ALIYOR

Yayımlanan belgelere göre Fauci'nin, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki işlev kazanımı araştırmalarını Amerikan vergi gelirleriyle desteklediği iddia ediliyor. Söz konusu raporda çalışmaların kazara meydana gelen bir laboratuvar sızıntısına yol açtığı, Fauci'nin ekibiyle birlikte bu gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı ve pandeminin önlenemediği yönünde değerlendirmelere yer verildiği ileri sürülüyor.