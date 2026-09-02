Her gün 1 dakika yetiyor! Bu hareket vücudunuzu bakın nasıl etkiliyor

Sosyal medyada pilates ve vücut egzersizleri videoları paylaşan bir içerik üreticisi, her gün yalnızca 1 dakika boyunca asılı kalmanın vücut üzerindeki olası etkilerini sıraladı.

Düzenli olarak yapılan bu hareketin omuz, sırt ve kavrama gücü başta olmak üzere çeşitli alanlarda etkili olabileceğini öne sürdü.

Bu hareketin omuzların rahatlamasına ve göğüs kafesinin açılmasına yardımcı olabileceğini belirten içerik üreticisi, omuz eklemindeki baskının da azalabileceğini ifade etti.

"1 DAKİKA ASILI KALIRSAN NE OLUR?"

"1 dakika asılı kalırsan ne olur?" başlığıyla yayınlanan videoda, bu hareketin düzenli olarak yapılması halinde etkileri şöyle sıralandı:

Omuzların rahatlar, göğüs kafesin açılır, omuz eklemindeki baskı azalır ve biriken tüm gerginlik dağılır.

Omurgan rahatlar. Yer çekiminin etkisiyle omurların arası açılır, bel ve sırtındaki baskı hafifler.

Tutuş gücün artar. Kendi vücut ağırlığını taşımak ellerinin kavrama gücünü ve ön kollarını kısa sürede güçlü hale getirir.

Üst sırtın güçlenir. Kanat ve sırt kasların aktifleşerek duruşunu ve çekiş gücünü geliştirir.

Esnekliğin artar. Gün boyu oturmanın getirdiği o sertlik ve tutulmalar tamamen azalır.

Nefesin iyileşir. Göğüs kafesi genişlediği için akciğerine daha fazla alan açılır ve çok daha rahat nefes alırsın.

Zihnin güçlenir. Zorlanma anında bile asılı kalmaya devam etmek odağını ve disiplinini arttırır.

Başlangıçta tek seferde 1 dakika asılı kalmanın zor olabileceğine de dikkat çekildi. Bunun yerine hareketin 10, 20 veya 30 saniyelik setlere bölünebileceği de belirtildi.