Hastanedeki 5 dakikalık muayene 2.5 dakikaya düştü! Aynı saatte çift hasta dönemi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koridora asılan bir duyuru, kamu sağlık sistemindeki yoğunluk ve randevu krizini yeniden gündeme taşıdı. Hastane yönetimi imzasıyla paylaşılan yazıda, “randevu kapasite artışı” nedeniyle aynı saat aralığında iki hastaya birden randevu verilebildiği belirtildi.

Gazeteci Ali Taş sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda uygulamaya dikkat çekerek, sağlık sistemindeki yükün artık koridorlara asılan yazılarla normalleştirilmeye çalışıldığını savundu.

HASTANE YÖNETİMİ YAZI ASTI

Hastane koridoruna asılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Randevu kapasite artışı yapıldığından dolayı randevu süre aralıkları aynı saatte 2 hasta şeklinde olabilmektedir. hasta muayene olurken, aynı saate randevusu olan diğer hastanın muayene sırasını beklemesi rica olunur.”

Ali Taş paylaşımında, “Randevu kapasite artışı dedikleri şeyin Türkçesi şu: Aynı saatte iki hastaya randevu veriyoruz, biri içeride muayene olurken diğeri kapıda beklesin” dedi.

Taş, sağlık sistemindeki sorunların çözülmek yerine vatandaşlardan daha fazla sabır beklendiğini belirterek, “Dakikalarla yarışan hekimler, sıra beklemekten yorulan hastalar, aylar sonrasına verilen MHRS randevuları yetmemiş gibi şimdi aynı saate ‘çift hasta’ dönemi” değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda ayrıca, hastane yönetiminin duyurusunun; yetersiz personel, artan hasta yükü, plansızlık ve tükenen sağlık çalışanlarının geldiği noktayı özetlediği ifade etti.