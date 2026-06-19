Geçmeyen baş ağrısında doğru bilinen büyük yanlış! Bu belirtiler varsa migren değil

Geçmek bilmeyen baş ağrıları, enseden vurup şakaklara yayılan sancılar ve yıllarca süren sonuçsuz migren tedavileri... Tüm bu şikayetlerin altında yatan asıl neden sanıldığından çok daha farklı olabilir. Uzmanlar, halk arasında "kulunç" olarak bilinen miyofasyal ağrı sendromunun sıklıkla migren ile karıştırıldığı konusunda uyarıyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansu Özkan, tıp dünyasında miyofasyal ağrı sendromu olarak adlandırılan ve kas dokusunda oluşan hassas, sert bölgelerin yalnızca boyun ağrısına değil; başın farklı bölgelerine yayılan şiddetli ağrılara da yol açabildiğini vurguluyor.

İşte masa başı çalışanları yakından ilgilendiren, geçmeyen baş ağrılarının gerçek nedeni ve tedavi yöntemlerine dair tüm detaylar...

AĞRININ KAYNAĞI HER ZAMAN BEYİN DEĞİL, BOYUN OLABİLİR

Baş ağrısı şikayetiyle hastanelere başvuran birçok hastada detaylı incelemeler yapıldığında, sorunun beyinden değil, boyun kaslarından kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Uzm. Dr. Cansu Özkan, boyun ve omuz çevresindeki kaslarda oluşan tetik noktaların; enseden başlayarak şakaklara, alın bölgesine ve hatta göz çevresine kadar uzanan şiddetli ağrılara neden olabildiğini belirtiyor.

Özellikle günün büyük bir kısmını masa başında geçiren, bilgisayar kullanan veya uzun süre aynı pozisyonda kalan kişilerde kaslar sürekli yük altında kalıyor. Bu aşırı yüklenme ve boyun kaslarında gelişen gerginlikler, zamanla yansıyarak kronik baş ağrısına dönüşüyor. Dr. Özkan, yıllardır migren tedavisi görmesine rağmen beklenen iyileşmeyi bir türlü sağlayamayan hastaların altında yatan asıl sorunun bu tetik noktalar olabileceğine dikkat çekiyor.

BAŞ AĞRINIZIN "KULUNÇ" KAYNAKLI OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Kulunç (miyofasyal ağrı sendromu) kaynaklı baş ağrıları, diğer baş ağrısı türlerinden bazı kritik özelliklerle ayrılıyor. Eğer aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız, ağrınızın kaynağı boyun kaslarınız olabilir:

- Ağrının özellikle uzun süre hareketsiz oturunca ortaya çıkması.

- Boyun hareketleri sırasında ağrının şiddetlenmesi.

- Boyun bölgesinde belirgin bir sertlik ve gerginlik hissedilmesi.

- Boyun veya omuzda belirli bir noktaya basıldığında baş ağrısının aniden tetiklenmesi.

Bu tip ağrılarda yalnızca ağrı kesici kullanmanın çoğu zaman yetersiz kaldığını vurgulayan Dr. Özkan, "Ağrıyı ortaya çıkaran temel problem (kaslardaki gerginlik ve tetik noktalar) devam ettiği sürece şikayetler tekrar eder. Kalıcı iyileşme için bu sorunların doğrudan tedavi edilmesi şarttır" uyarısında bulunuyor.

MODERN YAŞAM VE HAREKETSİZLİK BOYUN KASLARINI TÜKETİYOR

Günümüz çalışma koşulları ve değişen yaşam alışkanlıkları, boyun bölgesindeki kasların tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir yük altında kalmasına neden oluyor.

- Uzun süreli ve molasız bilgisayar kullanımı,

- Çalışma esnasında yapılan uygunsuz oturma pozisyonları,

- Genel hareketsizlik ve yüksek stres faktörü,

kasların sürekli gerilim altında kalmasına yol açıyor. Gün içinde saatlerce aynı pozisyonda kalmak, kasların doğal hareket anatomisini bozarak zamanla kronikleşen ağrılara zemin hazırlıyor.

AĞRILARA KARŞI ÇÖZÜM: DOĞRU DURUŞ VE EGZERSİZ ŞART

Boyun kaynaklı baş ağrılarının hem önlenmesinde hem de tedavisindeki en önemli adım, günlük alışkanlıkların baştan aşağı düzenlenmesidir. Dr. Özkan'ın ağrısız bir yaşam için önerdiği temel değişiklikler şunlar:

- Çalışma ortamının vücut yapısına uygun düzenlenmesi.

- Bilgisayar ekranının mutlaka göz hizasında kullanılması.

- Sık aralıklarla kısa molalar verilmesi ve çalışma alanında hareket edilmesi.

- Bölgesel sıcak uygulamalar, düzenli germe egzersizleri ve kas güçlendirme programları ile boyun kaslarının korunması.

Önemsenmeyen küçük duruş hatalarının yıllar içinde ciddi kas problemlerine dönüştüğünü belirten uzmanlar, günlük yaşamda yapılacak bu basit değişikliklerin bile ağrıların azalmasında kritik bir rol oynadığını ifade ediyor.

FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARI İLE BAŞ AĞRILARI KONTROL ALTINDA

Kas ve iskelet sistemi kaynaklı kronikleşmiş durumlarda fizik tedavi uygulamaları devreye girerek hayat kurtarıcı oluyor. Dr. Özkan, uygun görülen hastalarda uygulanan modern fizik tedavi yöntemlerinin başarılı sonuçlar verdiğinin altını çiziyor.

Özellikle;

- manuel terapi,

- kuru iğneleme,

- tetik nokta tedavileri,

sayesinde kaslardaki gerginlik azaltılıyor ve hareket kısıtlılığı gideriliyor. Bu sorunların çözülmesiyle birlikte baş ağrılarında çok belirgin bir düzelme sağlanıyor. Erken dönemde yapılan doğru bir değerlendirme ve tedavi planlaması, sorunun ömür boyu sürecek kronik bir hastalığa dönüşmesinin önüne geçiyor.

GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARINDA TEK BAŞINA NÖROLOJİ YETERLİ OLMAYABİLİR!

Sık tekrarlayan veya nedeni bir türlü açıklanamayan baş ağrılarında yaklaşımın değişmesi gerekiyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansu Özkan, hastaların sadece nörolojik açıdan değil, kas ve iskelet sistemi yönünden de titizlikle araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Baş ağrısının her zaman başın kendi içinden kaynaklanmadığını hatırlatan Dr. Özkan, sözlerini şu önemli uyarı ile noktalıyor:

"Özellikle baş ağrısına boyun ağrısı ve duruş bozukluğu da eşlik ediyorsa, kişinin mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon değerlendirmesinden geçmesi büyük önem taşımaktadır."

(DHA)