Gecede 5 saat uykunun acı reçetesi: Tam 37 farklı hastalığa davetiye çıkarıyor!

Çin'deki Başkent Tıp Üniversitesi'nden Shengzhi Sun ve meslektaşlarının PLOS Medicine dergisinde yayımladığı araştırmada, uyku süresi ve kalitesi ile hastalıklar arasındaki bağlantı incelendi. 95 bin 559 kişinin verilerinin analiz edildiği çalışmada, 5 saatten az uyuyanlarda 37 farklı sağlık sorununun riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

EN DÜŞÜK RİSK 6-8 SAAT UYKUDA ÇIKTI

Araştırmacılar, katılımcıları 7 gün ve 7 gece boyunca takip etti. Uyku süreleri ve uyku evreleri incelendi. Daha uzun REM uykusu 83 hastalığın daha düşük riskiyle ilişkilendirildi. Daha uzun derin uyku da 7 durumun daha düşük riskiyle bağlantılı bulundu.

UYKUYU BÖLMEK DE ARAŞTIRMAYA GİRDİ: RİSK ARTTI

Araştırmada en düşük hastalık riskinin 6-8 saatlik uyku süresinde yoğunlaştığı belirlendi. Daha düzensiz uyku ve uykuya daldıktan sonra daha uzun süre uyanık kalmak ise bazı sağlık sorunlarının daha yüksek riskiyle ilişkilendirildi.

ARAŞTIRMACILARDAN 6-8 SAAT VURGUSU

Sciencedaily'in haberine göre, araştırmacılar çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bulgular, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler için 6-8 saatlik uyku süresinin bir sağlık güvencesi olarak rolünü destekleyen ek kanıtlar sunmaktadır ve bu durum muhtemelen uyku evrelerinin daha elverişli dağılımlarından kaynaklanmaktadır.

6-8 saatlik bir uyku süresini korumak, birçok hastalığın riskini etkili bir şekilde azaltabilir ve sağlık geliştirme ve önleyici uygulamalar için yeni bilgiler sağlayabilir."

Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve sonuçların uyku düzenlerinin doğrudan hastalıklara neden olduğunu kanıtlamadığını da belirtti.