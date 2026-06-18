Ergenlikten sonra küçüldüğü için yıllarca önemsiz sayılan timüs bezinin aslında uzun yaşamın, kalp sağlığının ve kanser tedavisinin anahtarı olduğu ortaya çıktı. Yapay zeka destekli iki yeni araştırma, tıp dünyasının onlarca yıllık varsayımını yerle bir etti.

ONLARCA YIL GÖZ ARDI EDİLDİ

Göğüs kafesinin arkasında, kalbin hemen üstünde yer alan timüs bezi, bağışıklık sisteminin temel taşlarından olan T hücrelerini üretiyor. Ancak ergenlikten sonra kademeli olarak küçülmesi nedeniyle tıp dünyası bu organı yetişkinlikte işlevsiz kabul ediyordu. Mass General Brigham araştırmacıları bu varsayımı iki büyük çalışmayla test etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmalarda 25 binden fazla yetişkinin akciğer taraması, 2 bin 500'ü aşkın sağlıklı bireyin verileri ve bin 200'den fazla kanser hastasının tomografileri yapay zeka ile analiz edildi. Araştırmacılar bu görüntülerden timüsün boyutunu, yapısını ve bileşimini ölçerek bir "timüs sağlığı skoru" oluşturdu.

ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Sonuçlar tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. Timüs sağlığı skoru yüksek çıkan bireylerde herhangi bir nedenden ölüm riski yüzde 50, kalp ve dolaşım hastalıklarından ölüm riski yüzde 63, akciğer kanserine yakalanma riski ise yüzde 36 daha düşük bulundu.

Kanser hastalarında da timüsü daha sağlıklı olan hastalarda hastalığın ilerleme riski yüzde 37, ölüm riski ise yüzde 44 oranında azalıyor. Bu da immünoterapinin başarısını doğrudan timüs sağlığının belirlediğine işaret ediyor.

"EKSİK PARÇA TİMÜS OLABİLİR"

Araştırmanın baş yazarı Hugo Aerts, "Timüs onlarca yıldır göz ardı edildi ve insanların neden farklı şekilde yaşlandığını ya da kanser tedavilerinin neden bazı hastalarda başarısız olduğunu açıklayan eksik parça olabilir" diyor.

Aerts'e göre timüs sağlığını daha iyi anlamak ve izlemek, gelecekte doktorların hastalık riskini değerlendirmesine ve tedavi kararlarına yön vermesine yardımcı olabilir.

SİGARA VE OBEZİTE TİMÜSÜ DE VURUYOR

Araştırmada kronik iltihap, sigara kullanımı ve obezite gibi yaşam tarzı faktörlerinin düşük timüs sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğu da belirlendi. Dolayısıyla timüsü erken yaşlandıran alışkanlıklar, bağışıklık sisteminin genel performansını da aşağı çekiyor.

Araştırmacılar, kullanılan yapay zeka destekli görüntüleme tekniğinin henüz klinik muayenelerde rutin kullanıma hazır olmadığını vurguluyor. Ekip, akciğer kanseri tedavisi sırasında timüsün yanlışlıkla radyasyona maruz kalmasının hasta sonuçlarını etkileyip etkilemediğini araştırmaya devam ediyor.