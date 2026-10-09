Birinci oldu ama interneti birbirine kattı!

Yılın en tartışmalı olayı sosyal medyada gündem oldu. Pekin'de düzenlenen Hyrox fitness yarışmasında Avustralyalı atlet Joanna Wietrzyk, bağırsak kontrolünü kaybetmesine rağmen yarışı bırakmayı reddetti. Bacaklarından dışkı akarken koşmaya, kürek çekmeye ve ağırlık kaldırmaya devam eden 24 yaşındaki sporcu, tüm olumsuzluğa rağmen birinciliği elde etmeyi başardı.

Ancak Wietrzyk’in birincilikle bitirdiği yarışın ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılması, izleyicileri ve spor dünyasını ikiye böldü. Bir kesim durumu büyük bir azim örneği olarak görürken, diğer bir kesim ise durumu hijyen ve halk sağlığı ihlali olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "TEHLİKE" Mİ, "AZİM" Mİ?

X (Twitter) ve Reddit üzerinde tepkilerini dile getiren birçok kullanıcı, sporcunun derhal diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu. Bir kullanıcı, "Diğer koşucuların onun pisliğine basıp kaymak zorunda kaldığı düşünüldüğünde bu durum son derece bencilce bir davranış" derken, bir başkası ise "Bu bir biyolojik tehlike; yarışmanın devam etmesine nasıl izin verdiler anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Buna karşılık sporcuyu savunanlar ise bu durumun profesyonel sporda ve aşırı fiziki zorlanmalarda yaşanabileceğini vurguladı. Sosyal medyadaki destekçilerinden biri, "Tüm yarışma boyunca altına kaçırmasına rağmen yine de kazandı. Kararlılığını kutlamak lazım, sonuçta hepimiz insanız" yorumunda bulundu.

ORGANİZATÖRLER HATAYI KABUL ETTİ VE KURALLARI DEĞİŞTİRDİ

South China Morning Post’un haberine göre yetkililer; alanın kordon altına alındığını, ekipmanların dezenfekte edildiğini ve zemin halısının değiştirildiğini belirtti. Ancak sporcular ve seyirciler kirliliğin alan geneline yayıldığını ve bazı atletlerin kayarak düştüğünü bildirdi.

Tepkilerin ardından Hyrox’un kurucu ortağı Moritz Fuerste bir açıklama yaparak organizasyonun anında müdahale etmeyerek hata yaptığını kabul etti. Fuerste, "Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına biyolojik kirlenme ve yarışma protokollerine ilişkin kurallar kitabında derhal geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldığını" duyurdu.

Wietrzyk ise Instagram hesabında önce "Ya sonuna kadar oyna ya da eve git... Zafer zaferdir" paylaşımında bulunsa da gelen tepkilerin ardından bu gönderisini sildi.

UZMANLAR NE DİYOR: DAYANIKLILIK SPORLARINDA "KOŞUCU İSHALİ"

Tıp uzmanlarına göre, yoğun fiziki aktivite sırasında vücut kan akışını sindirim sisteminden çekip çalışan kaslara yönlendirir. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Dana Zalkin, kan akışındaki bu ani düşüşün ve mekanik sarsıntıların bağırsakları tahriş ederek aniden gelişen ishale (koşucu ishali) yol açabileceğini belirtiyor. Wietrzyk olayında, yarış öncesi sıvı kaybı veya tüketilen yerel gıdaların da bu durumu tetiklemiş olabileceği ifade ediliyor.