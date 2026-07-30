ABD'de enfeksiyon alarmı: Vaka sayısı 18 bini aştı

ABD'de parazit kaynaklı bağırsak hastalığı olan siklosporiyazis vakalarında büyük artış yaşandı. Yetkililer, 45 eyalette görülen vaka sayısının 18 bini aştığını açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, mayıs ayından bu yana laboratuvar ortamında doğrulanan 6 bin 707 siklosporiyazis vakası tespit edildi. Hastalığa yakalanan 423 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bunun yanı sıra, laboratuvar doğrulaması bekleyen 11 bin 500'den fazla şüpheli vaka da kayıtlara geçti. Böylece ülke genelindeki toplam vaka sayısı 18 bini aştı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, 9 eyalette görülen vakaların bir bölümünün bazı restoranlarda servis edilen doğranmış buzdağı marulundan kaynaklandığı belirlendi.

Siklosporiyazis, Cyclospora adlı mikroskobik parazitin neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonu olarak biliniyor. Hastalık; kirli su, insan dışkısıyla bulaşmış gıdalar ve özellikle çiğ tüketilen sebze ile meyveler yoluyla yayılabiliyor.

Uzmanlar, hastalığın en yaygın belirtisinin şiddetli ishal olduğunu belirterek, gıda hijyenine dikkat edilmesi ve sebze-meyvelerin tüketilmeden önce iyice yıkanması gerektiği uyarısında bulundu. (AA)